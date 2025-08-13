Roma, si scalda la pista Bailey: ecco l’alternativa a Fabio Silva

ROMA - Se adesso per Fabio Silva si sta scatenando una sorta di asta tra la Roma, il Borussia Dortmund e il Lipsia, Massara sta lavorando anche su altri fronti per individuare una alternativa di livello e che sia funzionale al gioco di Gasperini. E adesso uno dei profili che intriga di più risponde al nome di Leon Bailey. L’esterno ventottenne dell’Aston Villa piace ai giallorossi che hanno già avuto contatti con il club inglese, anche durante il ritiro il ritiro in Inghilterra e, naturalmente, a margine dell’amichevole a Birmingham contro la squadra di Emery. Contatti in corso, come anticipato da The Athletic, anche per capire eventualmente i costi di un esterno valutato 25 milioni e che ha un ingaggio da circa 3,9 milioni netti a stagione, raggiungibili da Massara includendo anche dei bonus.