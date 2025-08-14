Roma, Ziolkowski gioca in Europa League e poi arriva: ecco quando lo libera il Legia

Roma, un difensore è in arrivo

In ogni caso, comunque andrà a finire, Ziolkowski saluterà i compagni di squadra per abbracciarne di nuovi al Fulvio Bernardini. L’affare tra la Roma e il Legia è in chiusura sulla base di circa sei milioni di euro, più probabilmente una percentuale sulla futura rivendita di circa il 10%. Il ragazzo è destinato a sbarcare nella Capitale nei prossimi giorni, forse anche tra Ferragosto e il 16 del mese quando la Roma sarà impegnata a Frosinone nell’ultima amichevole stagionale contro gli arabi del Neom. Di certo il talento non vede l’ora di mettersi a disposizione di Gasperini e di conoscere la nuova squadra: per lui il salto di livello inevitabilmente si farà sentire all’inizio e dovrà lavorare per crescere fisicamente e tatticamente sotto la guida del nuovo allenatore. Il “nuovo Huijsen” lo hanno definito in patria, la Roma aspetta e spera. Sia che possa eguagliare la crescita dello spagnolo, sia che non abbia problemi negli ultimi novanta minuti da giocare con il Legia.

Il punto sulle uscite in casa Roma

E a proposito di difensori, due sono in uscita ma per motivi diversi. Il primo è Kumbulla che non ha convinto Gasperini ed è alla ricerca di una nuova squadra. In Spagna ci sono diversi club interessati, uno però sta spingendo per il suo ritorno: l’Espanyol è in pressing, lo stesso centrale albanese spera di poter tornare a Barcellona dove ha fatto bene nell’ultima stagione. Contatti in corso, la Roma vuole almeno otto milioni di euro per ricavare una plusvalenza sul ragazzo che non è riuscito a imporsi nella Capitale, anche a causa della rottura del crociato del 2023. L’altro nome in uscita, o almeno la Roma ci sta provando, è quello di Hermoso. Il centrale ha fatto una buona preparazione estiva ma il suo elevato ingaggio lo spinge verso l’uscita da Trigoria. Lo stesso stipendio da 3,5 milioni che tanto spaventa gli altri club che stanno temporeggiando, aspettando gli ultimi giorni di mercato per avere magari un contributo sulla partecipazione dello stipendio. Si cerca invece squadra a Salah-Eddine, il grande flop del mercato invernale: Gasp non lo vede, Massara cerca acquirenti all’estero, in particolar modo in Olanda dove ha ancora estimatori. Chiusura su Oliveras, ceduto a titolo gratuito al Celta Vigo: la Roma mantiene il 50% della rivendita.