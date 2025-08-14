Inter, idea Koné della Roma se non arriva Lookman

Koné e Lookman, due ruoli diversi ma destini incrociati. L’Inter sta continuando a lavorare per arrivare all’attaccante dell’Atalanta su cui però i bergamaschi stanno facendo muro non offrendo sconti sulla valutazione del cartellino. Così l’ultima idea dei dirigenti nerazzurri è quella di cambiare totalmente strategia e convogliare il tesoretto destinato all’attaccante su un centrocampista forte e di qualità. E il nome che è stato offerto nelle ultime ore è proprio quello di Manu Koné della Roma. Al momento si parla di possibilità e non di una vera e propria offerta concreta da parte di Marotta che sta continuando a lavorare per regalare a Chivu l’attaccante desiderato. Ma il tempo passa e la situazione con l’Atalanta non si sblocca: Lookman nella sua casa a Londra aspetta novità, così come Koné che a Trigoria continua ad allenarsi ben consapevole dell’interessamento dell’Inter.