Lookman o Koné, l'Inter sceglie: intanto Massara sonda un paio di nomi a centrocampo

Inter , Atalanta e Roma : il triangolo no, Ademola Lookman non lo aveva proprio considerato quando ha deciso di lasciare silenziosamente Bergamo per rintanarsi nella sua casa a Londra aspettando soltanto il via libera per sbarcare a Milano. Eppure adesso l’attaccante nigeriano potrebbe diventare improvvisamente il terzo incomodo nei discorsi tra l’Inter e la Roma per Koné, e ritrovarsi in una situazione piuttosto imbarazzante (eufemismo) con la squadra, la società e i tifosi se dovesse riatterrare sì in Lombardia, ma all’aeroporto di Bergamo. Il quadro è chiaramente tutto in divenire e Marotta non ha certo mollato la pista Lookman, ma al tempo stesso viste le difficoltà nell’accontentare l’ Atalanta sta valutando anche le opportunità che offre il mercato. Una di queste è appunto Manu Koné della Roma. E che c’entra con Lookman? Nulla, è vero. Virare sul ventiquattrenne romanista significherebbe cambiare totalmente strategia sul mercato, accantonando quindi il colpo in attacco per indirizzarlo in mezzo al campo.

Inter, contatti con l'entourage di Koné

La vicenda Koné è nata negli ultimi giorni. Al Fulvio Bernardini hanno ricevuto un sondaggio da un club di Premier League, mentre l’Inter invece ha avuto contatti iniziali direttamente con l’entourage del giocatore per sondare la sua disponibilità e quella di Massara che per la giusta cifra non reputa il francese incedibile. Chissà se Gasperini è della stessa opinione. Da qui l’idea del cambio di strategia. Inevitabile vista la qualità del giocatore che in una sola stagione in Serie A ha avuto una crescita incredibile che lo ha portato a conquistare anche un posto fisso da titolare nella nazionale francese di Deschamps. Così adesso Ausilio sta studiando la possibile operazione, restando però sempre vigile sull’obiettivo principale Lookman. E ora anche l’Atalanta dovrà decidere se abbassare le proprie pretese economiche, quindi accettare l’offerta nerazzurra, oppure tenere il punto e Lookman, rischiando di ritrovarselo a Zingonia da separato in casa.

Ore decisive, Massara studia le alternative

Il triangolo può sbloccarsi nelle prossime ore. Ergo: può arrivare un’accelerata improvvisa con l’Atalanta per Lookman oppure un’offerta ufficiale alla Roma per Koné. Tutto è nelle mani dell’Inter che deve soltanto decidere se aumentare la proposta per l’attaccante (rifiutati i 42 milioni più 3 di bonus, anche in virtù del 15% della rivendita che spettano al Lipsia) oppure offrire a Massara circa 45 milioni per prendere il centrocampista. Il diesse giallorosso ha intanto contattato il Monaco per avere informazioni su Magassa e sta valutando Fabbian del Bologna. Gran parte della tifoseria romanista è rimasta sotto schock per la possibile cessione e spera che i Friedkin - che hanno sempre l’ultima parola - possano valutare un dietrofront sull’operazione. Koné intanto continua a lavorare a Trigoria e domani - salvo appunto accelerazioni improvvise - scenderà in campo nell’amichevole contro gli arabi del Neom aspettando novità sulla pista milanese. Koné non sente il bisogno di lasciare la Capitale, ma se dovessero arrivare proposte allettanti a quel punto le prenderebbe in considerazione. E l’Inter è il club naturalmente impossibile da rifiutare. È un Ferragosto caldissimo, il bollino rosso è su sedici città e su tre club: Inter, Roma e Atalanta stanno vivendo ore roventi sul fronte mercato.