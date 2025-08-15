La Roma non vende Koné. Dall'Inter nessuna offerta

ROMA - La Roma non vende Manu Koné. E' questa la sintesi al termine di un Ferragosto bollente sull'asse Roma-Milano. L'Inter si è semplicemente informata sul centrocampista francese e nessuna offerta è stata veramente presentata. Al momento il club giallorosso non è disposto a vendere uno dei pilastri della squadra di Gasperini. Dopo 24 ore di voci e indiscrezioni, arriva un po' di chiarezza sul caso Koné: la trattativa con l'Inter in realtà non è mai partita e al ds Massara non è mai arrivata un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri.