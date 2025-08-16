Roma e Bailey più vicini: contatti positivi con l'Aston Villa, in arrivo un jolly per Gasperini

ROMA - La prima idea è nata durante il ritiro inglese. Aston Villa-Roma, poker della squadra di casa e un indiavolato sulla destra che ha creato non poche difficoltà ai giallorossi in quel primo tempo chiuso sotto di tre gol. Così Massara ha cominciato a informarsi su Leon Bailey, un suo vecchio pallino già dai tempi del Milan, non ritenuto incedibile e pronto a partire in caso di una buona offerta. Dopo l’amichevole a Birmingham è seguito nei giorni successivi un blitz segreto del diesse giallorosso nella sede dell’Aston Villa per parlare con Monchi e ragionare sul trasferimento del giamaicano.
Roma, la trattativa con l'Aston Villa per Bailey
I contatti si sono intensificati nelle ultime ore. La Roma ha chiesto ufficialmente Bailey in prestito con diritto di riscatto, il diesse spagnolo non ha respinto la formula ma chiede che il prestito sia oneroso, quindi con il pagamento di qualche milione a prescindere dal riscatto fissato a 25 milioni che il suo collega sta cercando di abbassare leggermente. Insomma, ostacoli non certo insormontabili per la fumata bianca di una trattativa che consegnerebbe a Gasperini l’esterno desiderato. Massara sta chiaramente lavorando anche con il ragazzo sull’aspetto contrattuale: Bailey guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, forse qualcosa di più, un ingaggio che Massara punta di coprire includendo anche i bonus. La Roma ha comunque già incassato il gradimento del giocatore, adesso deve lavorare sul doppio tavolo per riuscire ad arrivare alla conclusione in tempi rapidi, anche per evitare inserimenti inaspettati da parte di altri club.
Il giamaicano come prezioso jolly d'attacco per Gasperini
E attenzione, nessun problema se Bailey è mancino. Gasperini ha già dimostrato di saper convivere - e vincere - con due seconde punte di piede sinistro. È successo lo scorso anno con Samardzic e De Ketelaere, e in qualche occasione anche con Brescianini. Era accaduto pure nella stagione della vittoria dell’Europa League, con Koopmeiners e il belga, e ancora prima con Malinovskyi, Miranchuk e Pessina. Insomma, il doppio trequartista mancino a Bergamo è stata quasi una tradizione negli ultimi anni. A Trigoria, poi, vedono in Bailey un’arma sulla corsia sinistra: lì ha segnato praticamente quanto a destra (32 reti contro 33) e distribuito assist con la stessa frequenza (24 contro 26). Non è un’ala pura, preferisce muoversi dentro al campo, attaccare gli spazi, tagliare verso la porta. Numeri e caratteristiche che spazzano via il vecchio luogo comune sull’esterno mancino costretto a giocare a destra. Per Gasperini sarà un vero e proprio jolly. Bailey è pronto a portare la sua versatilità al servizio della Roma: può agire su entrambe le corsie ma non solo, può adattarsi anche da seconda punta in un 3-5-2, trasformandosi così in un autentico valore aggiunto in caso di necessità. In ogni caso, con lui, Sancho ed El Shaarawy la trequarti a sinistra sarebbe in ottime mani.
