Roma e Bailey più vicini: contatti positivi con l'Aston Villa, in arrivo un jolly per Gasperini

Il giamaicano come prezioso jolly d'attacco per Gasperini

E attenzione, nessun problema se Bailey è mancino. Gasperini ha già dimostrato di saper convivere - e vincere - con due seconde punte di piede sinistro. È successo lo scorso anno con Samardzic e De Ketelaere, e in qualche occasione anche con Brescianini. Era accaduto pure nella stagione della vittoria dell’Europa League, con Koopmeiners e il belga, e ancora prima con Malinovskyi, Miranchuk e Pessina. Insomma, il doppio trequartista mancino a Bergamo è stata quasi una tradizione negli ultimi anni. A Trigoria, poi, vedono in Bailey un’arma sulla corsia sinistra: lì ha segnato praticamente quanto a destra (32 reti contro 33) e distribuito assist con la stessa frequenza (24 contro 26). Non è un’ala pura, preferisce muoversi dentro al campo, attaccare gli spazi, tagliare verso la porta. Numeri e caratteristiche che spazzano via il vecchio luogo comune sull’esterno mancino costretto a giocare a destra. Per Gasperini sarà un vero e proprio jolly. Bailey è pronto a portare la sua versatilità al servizio della Roma: può agire su entrambe le corsie ma non solo, può adattarsi anche da seconda punta in un 3-5-2, trasformandosi così in un autentico valore aggiunto in caso di necessità. In ogni caso, con lui, Sancho ed El Shaarawy la trequarti a sinistra sarebbe in ottime mani.