Roma in chiusura per Bailey, su Sancho apertura del Manchester United

ROMA - Un viaggio nella notte a fari accesi, perché il mercato non dorme mai. Soprattutto dopo un 4-0 incassato quasi senza reagire. La trattativa tra la Roma e l’Aston Villa per Leon Bailey è nata il 6 agosto ed è stata strutturata il 7, prendendo forma tra l’amichevole di Walsall dominata dagli inglesi (con il giamaicano superstar) e il “day after”, un “giorno-dopo” fatto di riflessioni e colloqui portati avanti da Frederic Massara; prima con Gasperini, poi con la proprietà, infine con l’ex Monchi, ds dei Villains, incontrato in un blitz serale a Birmingham organizzato dall’uomo mercato dei giallorossi per oliare i meccanismi dell’affare.

Roma, a Birmingham il blitz decisivo per Bailey

I due addetti ai lavori avevano chiacchierato a lungo al Bescot Stadium nei minuti che hanno preceduto il fischio d’inizio della partita, poi si sono incontrati 24 ore dopo in seguito a un viaggio in auto dello stesso Massara da Burton Upon Trent, sede del ritiro di Gasperini, fino a Birmingham. Un vertice “viso a viso” per approfondire scenari e possibilità. Bailey, mancino che può giocare su entrambe le fasce e che adora accentrarsi per creare scompiglio pure in zona centrale, potenzialmente è un calciatore ideale per il nuovo assetto tattico. È atteso a Roma già domani, mentre i suoi agenti sono in città da ieri per limare gli ultimi dettagli di un contratto da circa 3,5 milioni netti fino al 2030. Il suo cartellino costerà 3-4 milioni per il prestito e altri 20 per il riscatto tra un anno: un’operazione conveniente sia per la Roma sia per il venditore, visto che il tecnico Emery da metà marzo non lo considera un titolare e nel match di ieri contro il Newcastle non l’ha neppure convocato. «Andrà via», ha confermato l’allenatore dell’Aston Villa.