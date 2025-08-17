Roma in chiusura per Bailey, su Sancho apertura del Manchester United

ROMA - Un viaggio nella notte a fari accesi, perché il mercato non dorme mai. Soprattutto dopo un 4-0 incassato quasi senza reagire. La trattativa tra la Roma e l’Aston Villa per Leon Bailey è nata il 6 agosto ed è stata strutturata il 7, prendendo forma tra l’amichevole di Walsall dominata dagli inglesi (con il giamaicano superstar) e il “day after”, un “giorno-dopo” fatto di riflessioni e colloqui portati avanti da Frederic Massara; prima con Gasperini, poi con la proprietà, infine con l’ex Monchi, ds dei Villains, incontrato in un blitz serale a Birmingham organizzato dall’uomo mercato dei giallorossi per oliare i meccanismi dell’affare.
Roma, a Birmingham il blitz decisivo per Bailey
I due addetti ai lavori avevano chiacchierato a lungo al Bescot Stadium nei minuti che hanno preceduto il fischio d’inizio della partita, poi si sono incontrati 24 ore dopo in seguito a un viaggio in auto dello stesso Massara da Burton Upon Trent, sede del ritiro di Gasperini, fino a Birmingham. Un vertice “viso a viso” per approfondire scenari e possibilità. Bailey, mancino che può giocare su entrambe le fasce e che adora accentrarsi per creare scompiglio pure in zona centrale, potenzialmente è un calciatore ideale per il nuovo assetto tattico. È atteso a Roma già domani, mentre i suoi agenti sono in città da ieri per limare gli ultimi dettagli di un contratto da circa 3,5 milioni netti fino al 2030. Il suo cartellino costerà 3-4 milioni per il prestito e altri 20 per il riscatto tra un anno: un’operazione conveniente sia per la Roma sia per il venditore, visto che il tecnico Emery da metà marzo non lo considera un titolare e nel match di ieri contro il Newcastle non l’ha neppure convocato. «Andrà via», ha confermato l’allenatore dell’Aston Villa.
Apertura United su Sancho, la Roma non molla
I Friedkin, d’ora in avanti, puntano a operazioni sostenibili. Su questa base è tracciato pure l’affare Sancho: ieri lo United avrebbe accettato la proposta di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e variabile, aprendo alla possibilità di rinnovare il contratto del ragazzo per un’ulteriore stagione (dal 2026 al 2027) così da rendere possibile il “pagherò” tra dodici mesi. Sancho si trova in una condizione sfavorevole con il mercato agli sgoccioli: vuole andare al Mondiale con l’Inghilterra e restando allo United sarebbe destinato ad accumulare solo una manciata di presenze in una società che negli ultimi anni non ha mai creduto davvero in lui, girandolo di continuo in prestito. Tra un anno sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi club e magari continuare a guadagnare una cifra vicina agli 11 milioni netti (il suo stipendio attuale), rischiando però di perdere più di un treno. Così la Roma si è rivelata per lui una ghiotta opportunità, anche a costo di veder ridotto il proprio ingaggio: da titolare in Serie A, prossimo ai 26 anni, attirerebbe le attenzioni del ct Tuchel e sposerebbe un progetto a lungo termine. Dovrebbe però limare il proprio ingaggio ben al di sotto dei 6,5 milioni che la Juventus sembrava disposta a garantirgli a luglio. Massara tratta senza sosta per trovare la quadra, i bonus e le commissioni aiuteranno.
