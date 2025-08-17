Roma, traffico sulla trequarti: ecco chi rischia di uscire

ROMA - La differenza tra rinforzarsi e completarsi, massima gasperiniana che la proprietà giallorossa ha recepito dando un’accelerata sul mercato, è simile a quella tra quantità e qualità. Quantitativamente, l a Roma sarebbe a posto sulla trequarti già con Soulé, Dybala, Pellegrini, Baldanzi, El Shaarawy e potenzialmente pure Pisilli, utilizzato nella prima parte del ritiro come incursore. Diversi tra questi fantasisti dai piedi buoni, però, non sono propriamente dei modelli ideali per le idee del nuovo allenatore, che ai suoi uomini offensivi non chiede solo classe ma pure fisicità, e tanti gol oltre agli assist. Insomma, qualità differenti.

Roma, traffico sulla trequarti

Con l’arrivo ormai prossimo di Leon Bailey, e in vista della stretta su Sancho, sulla trequarti comincia a esserci traffico. Gasperini avrebbe potenzialmente sette o otto calciatori (con Pisilli) per soli due posti. Qualcuno, quindi, dovrà uscire. Massara ha già rifiutato delle proposte per Soulé, e pure il calciatore ha detto “no” alle avances della Premier, della Liga e della Bundes. Baldanzi potrebbe invece andare in prestito: Udinese e Parma sono destinazioni possibili. Da definire, infine, le situazioni dei veterani Pellegrini ed El Shaarawy: il primo ha perso la fascia a vantaggio del secondo (ora contano le presenze, e il Faraone ne ha di più) ed è giunto all’ultimo anno di contratto senza aver ricevuto proposte di rinnovo; ElSha, utilizzato con continuità nelle amichevoli, è in una situazione contrattuale identica, con il prolungamento al 2026 scattato a maggio grazie al numero di presenze, per restare però dovrà accettare un ruolo dalle retrovie.

Kumbulla va al Maiorca, attesa per Ziolkowski

A proposito di uscite o presunte tali: la Roma continua a considerare N’Dicka un pilastro anche se piace molto agli arabi del Neom, con i quali ieri Massara ha dialogato prima dell’amichevole di Frosinone, mentre è davvero fatta per il trasferimento di Kumbulla al Maiorca in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. La Roma cerca una squadra anche per Salah-Eddine, che ieri non è stato neppure convocato per il test; da registrare l’interessamento dell’Elche. Per completare la rosa servirà dunque un altro vice Angeliño. Attesa per Ziolkowski: il Legia Varsavia ha accettato l’offerta da 6 milioni più bonus ma continua a chiedere una percentuale sull’eventuale (futura) rivendita.