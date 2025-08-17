Gasperini insoddisfatto del mercato della Roma: il senso della frase su Koné e le sue priorità

ROMA - "Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato e questa cosa non mi piace". Così Gian Piero Gasperini chiede rinforzi a due settimane dalla fine delle trattative e mette fretta alla Roma, preoccupato anche dall'interesse dell'Inter per il centrocampista Koné, accolto ieri allo stadio Stirpe di Frosinone dall'ovazione dei tifosi prima dell'amichevole pareggiata contro il Neom. Un'insoddisfazione, quella del tecnico giallorosso, che fa in qualche modo 'rumore' a ridosso del via della stagione.
Gasperini e il mercato della Roma: il commento di Ivan Zazzaroni
Questo il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, sulla propria pagina Instagram: "A 6 giorni dall'inizio del campionato l'unica cosa certa è l'insoddisfazione di Gasperini per il mercato della Roma: quando parla della possibilità di rinunciare a Koné è per sottolineare l'assenza di tre ingressi e i ritardi che non tollera più. Bailey, Sancho e un centravanti sono oggi le sue priorità, oltre a un terzino".