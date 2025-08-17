Gasperini insoddisfatto del mercato della Roma: il senso della frase su Koné e le sue priorità

ROMA - "Sono più di venti giorni che siamo fermi sul mercato e questa cosa non mi piace". Così Gian Piero Gasperini chiede rinforzi a due settimane dalla fine delle trattative e mette fretta alla Roma , preoccupato anche dall'interesse dell'Inter per il centrocampista Koné , accolto ieri allo stadio Stirpe di Frosinone dall'ovazione dei tifosi prima dell'amichevole pareggiata contro il Neom. Un'insoddisfazione, quella del tecnico giallorosso, che fa in qualche modo 'rumore' a ridosso del via della stagione.

Gasperini e il mercato della Roma: il commento di Ivan Zazzaroni

Questo il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, sulla propria pagina Instagram: "A 6 giorni dall'inizio del campionato l'unica cosa certa è l'insoddisfazione di Gasperini per il mercato della Roma: quando parla della possibilità di rinunciare a Koné è per sottolineare l'assenza di tre ingressi e i ritardi che non tollera più. Bailey, Sancho e un centravanti sono oggi le sue priorità, oltre a un terzino".