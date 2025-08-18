Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sancho, niente Roma. Gasperini in pressing per i rinforzi

Il giocatore ha temporeggiato troppo e ha deciso di scegliere un’altra destinazione. C’era il nodo ingaggio e commissioni
Sancho, niente Roma. Gasperini in pressing per i rinforzi© Getty Images
Aliprandi-Marota-Zucchelli
1 min

ROMA - Jadon Sancho non vestirà la maglia della Roma. Il giocatore dopo giorni di trattative e riflessioni ha deciso di virare su altre offerte nonostante il pressing di Massara e l’accordo trovato tra la Roma e il Manchester United. L’attaccante inglese però alla fine ha virato sull’offerta economica più allettante: la Roma infatti non aveva ancora concluso le trattative sull’alto ingaggio e le commissioni importanti per l’entourage del giocatore, né ha voluto fare ulteriori rilanci rispetto all’offerta ritenuta più che sufficiente per accontentare le parti. Sancho, sogno (proibito) di Gasperini, andrà altrove.

Tensione a Trigoria

Adesso Massara dovrà trovare nuove soluzioni per accontentare il proprio allenatore che freme e ha bisogno di rinforzi per l’attacco. Bailey sarà il primo, ma non basta: il tempo stringe e a meno di due settimane dalla fine del mercato la tensione comincia a percepirsi tra le mura di Trigoria.

