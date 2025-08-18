Sancho, niente Roma. Gasperini in pressing per i rinforzi

ROMA - Jadon Sancho non vestirà la maglia della Roma. Il giocatore dopo giorni di trattative e riflessioni ha deciso di virare su altre offerte nonostante il pressing di Massara e l’accordo trovato tra la Roma e il Manchester United. L’attaccante inglese però alla fine ha virato sull’offerta economica più allettante: la Roma infatti non aveva ancora concluso le trattative sull’alto ingaggio e le commissioni importanti per l’entourage del giocatore, né ha voluto fare ulteriori rilanci rispetto all’offerta ritenuta più che sufficiente per accontentare le parti. Sancho, sogno (proibito) di Gasperini, andrà altrove.