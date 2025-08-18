Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Reale dalla Roma alla Juve Stabia, è ufficiale: la formula dell'operazione

Il difensore del club giallorosso è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie B dopo il precampionato con Gasperini
Reale dalla Roma alla Juve Stabia, è ufficiale: la formula dell'operazione© X | @ssjuvestabiaspa
3 min

La Roma ha ceduto in prestito secco il difensore Filippo Reale alla Juve Stabia. Il difensore dei giallorossi è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie B.

Reale alla Juve Stabia, il comunicato ufficiale

Il comunicato della Juve Stabia: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’acquisizione a titolo temporaneo (prestito secco) del difensore Filippo Reale, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Nato a Roma il 24 febbraio 2006, Reale è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile della Roma. Negli ultimi due anni ha collezionato 40 presenze e una rete nel campionato Primavera 1. Nell’ultima stagione è stato inserito tra i migliori 11 del campionato Primavera 1. Arriva in gialloblù dopo aver svolto il ritiro a Trigoria con la Roma, durante il quale ha disputato due match contro Cannes e Aston Villa per un totale di 46’. È attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20".

Reale: "Darò tutto per ripagare la fiducia della Juve Stabia"

Dopo aver sostenuto le visite mediche presso l'Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria, Reale si è messo a disposizione di mister Abate. Le prime dichiarazioni dopo la firma del contratto: “È un grande orgoglio per me iniziare questa nuova avventura. Darò tutto per ripagare la fiducia del club e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo, ci vediamo allo stadio”. Reale ha scelto il numero 3.

