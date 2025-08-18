Roma, è fatta per Bailey dall'Aston Villa. Tutte le cifre dell'affare  

Leon Bailey alla Roma, è fatta. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con l'Aston Villa per il trasferimento dell'attaccante giamaicano alla corte di Gian Piero Gasperini. Il nuovo rinforzo giallorosso nelle prossime ore sarà nella Capitale pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Il diesse Massara ha chiuso in queste ore l’operazione con la formula del prestito per 2 milioni più il diritto di riscatto fissato a 22 che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive (non semplici). Nuovo esterno quindi per Gasperini, dopo il rifiuto di Sancho, che aspetta altri rinforzi per completare la rosa. Leo Bailey sbarcherà nella Capitale tra questa sera e domani mattina, la società giallorossa sta pianificando il volo che lo porterà a Ciampino, con ogni probabilità, per poi svolgere le visite mediche e la firma.