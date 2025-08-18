La Roma cede Kumbulla al Maiorca: l'accordo è ufficiale

ROMA - La Roma ha ufficializzato la cessione di Marash Kumbulla al Maiorca con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 25enne difensore italo-albanese aveva fatto gran parte della preparazione estiva con i giallorossi, giocando svariate amichevoli nella squadra di Gian Piero Gasperini. Kumbulla ha un contratto in essere con la Roma fino al 2027.
Kumbulla torna in Spagna
"Arrivato dall'Hellas Verona nell'estate del 2020, il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo, Marash", si legge nella nota della Roma, che ufficializza la cessione alla squadra spagnola. Nella scorsa stagione il difensore della nazionale albanese ha collezionato 36 presenze in gare ufficiali con la maglia dell'Espanyol, sempre in Spagna.