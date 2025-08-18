La Roma cede Kumbulla al Maiorca: l'accordo è ufficiale

ROMA - La Roma ha ufficializzato la cessione di Marash Kumbulla al Maiorca con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 25enne difensore italo-albanese aveva fatto gran parte della preparazione estiva con i giallorossi, giocando svariate amichevoli nella squadra di Gian Piero Gasperini. Kumbulla ha un contratto in essere con la Roma fino al 2027.