Gasperini e la Roma: cosa succede a Trigoria e perché il tecnico è irrequieto

ROMA - Lo sbarco di Leon Bailey è una dolce caramellina che solo in parte ha tolto l’amaro dalla bocca di Gasperini per l’affare Sancho clamorosamente sfumato nella giornata di ieri. Il tecnico aveva assaporato l’idea di schierare sulla sinistra quell’attaccante che per caratteristiche sarebbe stato perfetto per il suo gioco, e per il quale aveva già accettato la sfida di rivitalizzarlo dopo gli anni bui tra lo United e il Chelsea. Gasp è rimasto amareggiato (eufemismo), soprattutto perché dalle due telefonate avute con il ragazzo aveva ricevuto segnali positivi; in particolare per il suo coinvolgimento nelle idee di gioco e nella posizione in campo. I soldi, come spesso accade, hanno fatto la differenza. Così Sancho, anziché preferire una stagione da protagonista in uno dei cinque top campionati europei, e invece di ambire a tornare ai livelli di Dortmund, ha preferito alzare la posta e dare la priorità allo stipendio. Ha aperto la porta al Besiktas e all’Arabia Saudita, magari aspettando qualche altra squadra pronta a puntare su di lui, economicamente e sportivamente. Se la Roma proverà un ultimo assalto, ma ora sembra improbabile, lo farà soltanto per cercare di accontentare Gasperini.
Roma, delusione Gasperini
Perché il tecnico si aspettava (almeno) due regali in attacco prima dell’inizio del campionato e probabilmente dovrà accontentarsi soltanto del giamaicano per cercare di scongiurare l’emergenza da gol già contro il Bologna di Italiano che aprirà le danze stagionali all’Olimpico. Gasp è inquieto per l’immobilismo sul mercato - segnalato a più riprese - negli ultimi venti giorni ed è frustrato per una squadra che è arrivata alle battute finali di questa preparazione estiva senza essere ancora definita e rinforzata come lui avrebbe voluto. E come si sarebbe aspettato dopo i colloqui di inizio estate e quello recente a Liverpool con Ryan Friedkin, Massara e Ranieri. Da quell’8 di agosto è arrivato solo Bailey che si aggiunge a Wesley, Ferguson, El Aynaoui e Ghilardi. Cinque acquisti che, in virtù anche delle uscite, non completano l’organico chiesto da Gasperini per cominciare il ciclo triennale e ambire alla qualificazione in Champions.
Le richieste di Gasperini
Cosa manca allora a questa Roma? Il tecnico chiede un altro esterno a sinistra, eventualmente un altro centravanti perché la coppia Dovbyk-Ferguson non dà le giuste garanzie di gol, poi un terzino sinistro al posto di Salah-Eddine, bocciato e in uscita, e almeno un difensore centrale. Arriverà il ventenne polacco Ziolkowski del Legia, ma non può bastare a un reparto che ha mostrato difficoltà ad approcciarsi alle richieste tattiche di Gasperini. La squadra non sembra dunque pronta a cominciare il campionato, Gasperini lo sa e freme per vedere altre alternative a sua disposizione. Forse ha scongiurato la partenza di Koné, la cui cessione sarebbe accettata come sacrificio per rinforzare la rosa, e in questo momento l’unico reparto pronto (ma non completo) per il Bologna è proprio il centrocampo, con il francese, El Aynaoui, Cristante e Pisilli. Per il resto, c’è da lavorare e da aspettare. Gasperini dovrà riuscire a fare il massimo con il materiale a disposizione nelle prossime due partite che anticipano la chiusura del mercato. Massara è al lavoro, le difficoltà economiche della Roma per il settlement agreement spingono il diesse ai salti mortali e a destreggiarsi tra i numeri del bilancio e le richieste dell’allenatore. Ranieri lo aveva detto mesi fa, questa sessione e quella invernale saranno di totale sacrificio. Ma aveva anche ribadito la necessità di consegnare al nuovo allenatore più gol per un reparto offensivo che un anno fa ha segnato due gol in meno della sola coppia Retegui-Lookman.
