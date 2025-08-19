Gasperini e la Roma: cosa succede a Trigoria e perché il tecnico è irrequieto

ROMA - Lo sbarco di Leon Bailey è una dolce caramellina che solo in parte ha tolto l’amaro dalla bocca di Gasperini per l’affare Sancho clamorosamente sfumato nella giornata di ieri. Il tecnico aveva assaporato l’idea di schierare sulla sinistra quell’attaccante che per caratteristiche sarebbe stato perfetto per il suo gioco, e per il quale aveva già accettato la sfida di rivitalizzarlo dopo gli anni bui tra lo United e il Chelsea. Gasp è rimasto amareggiato (eufemismo), soprattutto perché dalle due telefonate avute con il ragazzo aveva ricevuto segnali positivi; in particolare per il suo coinvolgimento nelle idee di gioco e nella posizione in campo. I soldi, come spesso accade, hanno fatto la differenza. Così Sancho, anziché preferire una stagione da protagonista in uno dei cinque top campionati europei, e invece di ambire a tornare ai livelli di Dortmund, ha preferito alzare la posta e dare la priorità allo stipendio. Ha aperto la porta al Besiktas e all’Arabia Saudita, magari aspettando qualche altra squadra pronta a puntare su di lui, economicamente e sportivamente. Se la Roma proverà un ultimo assalto, ma ora sembra improbabile, lo farà soltanto per cercare di accontentare Gasperini.