Roma, è il Bailey-Day: il giamaicano è la prima ala per Gasperini. Fabio Silva resiste

ROMA - Oggi arriva il figlio del vento. E approda in una piazza che ieri sembrava sull’orlo di una tempesta. Il nuovo titolare di Gasperini si chiama Leon Bailey, è un giamaicano che ha sempre detto di avere Usain Bolt come mito ma che all’atletica ha preferito fin da bambino il calcio, praticato nelle strade povere di Kingston. La Roma aveva solamente accarezzato l’idea di prenderlo a inizio mercato, poi si è letteralmente invaghita del suo talento dopo il 4-0 del 6 agosto a Walsall, in un’amichevole contro l’Aston Villa disastrosa nel risultato ma trasformatasi in una ghiotta opportunità di mercato. Bailey, agendo a destra nel 4-2-3-1, ha fatto dannare Hermoso e Angeliño. Così il giorno dopo la partita, grazie a un blitz a Birmingham, Massara ha intavolato la trattativa con il collega spagnolo Monchi, che si occupa del mercato dei Villains. L’affare è letteralmente decollato solo nell’ultima settimana, dopo che Bailey, sentendosi a tutti gli effetti un calciatore dell’Aston Villa, ha avuto un colloquio con il tecnico Emery nel quale avrebbe però appreso di non essere più centrale nel progetto tecnico. La non convocazione al debutto in Premier League è stata una scelta propedeutica alla cessione, blindata ieri pure nelle cifre: 2 milioni per il prestito secco fino a giugno, poi diritto di riscatto a favore dei giallorossi per altri 22 milioni. Il diritto diventerà obbligo al verificarsi di determinati condizioni, non semplici da raggiungere. Di mezzo dovrebbe esserci pure la qualificazione in Champions League.
Bailey, l'arrivo a Roma
«A Roma arriva un gladiatore!», aveva annunciato nel pomeriggio il suo agente Craig Butler, in città da giorni per limare i dettagli dell’accordo (il ragazzo guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione), con tanto di fotomontaggio di Bailey in maglia giallorossa e un collage di scatti in compagnia del ds Massara a Trigoria. Il post su Instagram, forse un po’ troppo avventato, è stato cancellato pochi minuti dopo. Non sono però previsti colpi di scena: il calciatore sbarcherà stamattina a Ciampino, poi si recherà al Campus Biomedico per le visite di rito e infine al Fulvio Bernardini per la firma sul contratto.
Roma, le altre piste
Il mercato giallorosso, in qualsiasi caso, non è finito qui. A Gasperini servono almeno altri 4 rinforzi: un terzino sinistro che possa alternarsi con Angeliño (è stato fatto un tentativo per Malacia), un difensore centrale (per Ziolkowski si ragiona ancora sulla percentuale di futura rivendita), un altro trequartista e possibilmente una prima punta da aggiungere a Fergugon e Dovbyk oppure alternativo all’ucraino nel caso in cui arrivasse per Artem una proposta superiore ai 37 milioni di euro, necessaria a evitare una minusvalenza. Gli inglesi Jonathan Rowe e Tyrique George, due ragazzi di Londra di 22 e 19 anni, il primo attaccante del Marsiglia (che lo ha escluso temporaneamente dalla rosa dopo la lite con Rabiot) e l’altro del Chelsea, sono delle alternative considerate attraenti dall’area sportiva giallorossa, che con l’arrivo di Bailey chiude definitivamente le porte all’argentino Echeverri e al brasiliano Eguinaldo essendo terminati gli slot per tesserare extracomunitari. Il jolly - in tutti i sensi - del mercato della Roma potrebbe però essere di nuovo Fabio Silva: il portoghese che gioca trequartista, ma anche prima e seconda punta, continua ad allenarsi con il Wolverhampton, che non intende venderlo per meno di 20 milioni di euro a un anno dalla scadenza del contratto. Se i Wolves abbassassero le pretese a 15, cioè all’ultima proposta di Massara, la Roma potrebbe acquistare un solo calciatore per due posizioni.
ROMA - Oggi arriva il figlio del vento. E approda in una piazza che ieri sembrava sull’orlo di una tempesta. Il nuovo titolare di Gasperini si chiama Leon Bailey, è un giamaicano che ha sempre detto di avere Usain Bolt come mito ma che all’atletica ha preferito fin da bambino il calcio, praticato nelle strade povere di Kingston. La Roma aveva solamente accarezzato l’idea di prenderlo a inizio mercato, poi si è letteralmente invaghita del suo talento dopo il 4-0 del 6 agosto a Walsall, in un’amichevole contro l’Aston Villa disastrosa nel risultato ma trasformatasi in una ghiotta opportunità di mercato. Bailey, agendo a destra nel 4-2-3-1, ha fatto dannare Hermoso e Angeliño. Così il giorno dopo la partita, grazie a un blitz a Birmingham, Massara ha intavolato la trattativa con il collega spagnolo Monchi, che si occupa del mercato dei Villains. L’affare è letteralmente decollato solo nell’ultima settimana, dopo che Bailey, sentendosi a tutti gli effetti un calciatore dell’Aston Villa, ha avuto un colloquio con il tecnico Emery nel quale avrebbe però appreso di non essere più centrale nel progetto tecnico. La non convocazione al debutto in Premier League è stata una scelta propedeutica alla cessione, blindata ieri pure nelle cifre: 2 milioni per il prestito secco fino a giugno, poi diritto di riscatto a favore dei giallorossi per altri 22 milioni. Il diritto diventerà obbligo al verificarsi di determinati condizioni, non semplici da raggiungere. Di mezzo dovrebbe esserci pure la qualificazione in Champions League.
Bailey, l'arrivo a Roma
«A Roma arriva un gladiatore!», aveva annunciato nel pomeriggio il suo agente Craig Butler, in città da giorni per limare i dettagli dell’accordo (il ragazzo guadagnerà 3,5 milioni netti a stagione), con tanto di fotomontaggio di Bailey in maglia giallorossa e un collage di scatti in compagnia del ds Massara a Trigoria. Il post su Instagram, forse un po’ troppo avventato, è stato cancellato pochi minuti dopo. Non sono però previsti colpi di scena: il calciatore sbarcherà stamattina a Ciampino, poi si recherà al Campus Biomedico per le visite di rito e infine al Fulvio Bernardini per la firma sul contratto.