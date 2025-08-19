Roma, è il Bailey-Day: il giamaicano è la prima ala per Gasperini. Fabio Silva resiste

ROMA - Oggi arriva il figlio del vento. E approda in una piazza che ieri sembrava sull’orlo di una tempesta. Il nuovo titolare di Gasperini si chiama Leon Bailey, è un giamaicano che ha sempre detto di avere Usain Bolt come mito ma che all’atletica ha preferito fin da bambino il calcio, praticato nelle strade povere di Kingston. La Roma aveva solamente accarezzato l’idea di prenderlo a inizio mercato, poi si è letteralmente invaghita del suo talento dopo il 4-0 del 6 agosto a Walsall, in un’amichevole contro l’Aston Villa disastrosa nel risultato ma trasformatasi in una ghiotta opportunità di mercato. Bailey, agendo a destra nel 4-2-3-1, ha fatto dannare Hermoso e Angeliño. Così il giorno dopo la partita, grazie a un blitz a Birmingham, Massara ha intavolato la trattativa con il collega spagnolo Monchi, che si occupa del mercato dei Villains. L’affare è letteralmente decollato solo nell’ultima settimana, dopo che Bailey, sentendosi a tutti gli effetti un calciatore dell’Aston Villa, ha avuto un colloquio con il tecnico Emery nel quale avrebbe però appreso di non essere più centrale nel progetto tecnico. La non convocazione al debutto in Premier League è stata una scelta propedeutica alla cessione, blindata ieri pure nelle cifre: 2 milioni per il prestito secco fino a giugno, poi diritto di riscatto a favore dei giallorossi per altri 22 milioni. Il diritto diventerà obbligo al verificarsi di determinati condizioni, non semplici da raggiungere. Di mezzo dovrebbe esserci pure la qualificazione in Champions League.