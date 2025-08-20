Bailey nuovo acquisto della Roma: c'è il comunicato ufficiale

ROMA - La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. Attaccante giamaicano di 28 anni, Bailey è reduce da quattro stagioni in Premier League con la squadra di Birmingham, dopo aver giocato in Bundesliga con il Bayer Leverkusen per quattro anni e mezzo e, prima ancora, in Belgio con il Genk.

Il comunicato della Roma

La Roma ha reso noto l'arrivo di Bailey stamattina, con un comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto - si legge nella nota del club - classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!". Bailey era atterrato ieri a Ciampino, intorno alle 14.20, accolto dall'entusiasmo di tanti tifosi giallorossi.