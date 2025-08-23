Roma, Pellegrini è fuori: perché la sua cessione favorirebbe Sancho

ROMA - E se fosse la partenza di Pellegrini a finanziare l’operazione Sancho? Da ieri, la suggestione ha assunto i contorni di una mezza certezza. L’ex capitano, ormai una bandiera ammainata, è finito ufficialmente fuori dai piani della Roma proprio a poche ore di distanza dall’ultimo rilancio per convincere Jadon a sposare il progetto di Gasperini. Giovedì, in tarda serata, è andato in scena un vertice tra i dirigenti giallorossi, il calciatore inglese e il suo agente Emeka Obasi, una call tutt’altro che interlocutoria alla quale avrebbe partecipato anche il vicepresidente Ryan Friedkin. La Roma, infatti, ha messo alle strette il ragazzo, illustrandogli nuovamente la delicatezza e la complessità dell’operazione: c’è l’accordo con lo United (18 milioni per il cartellino), esiste la promessa di alzare l’offerta sull’ingaggio attorno ai 6 milioni netti - guarda caso lo stipendio attuale di Pellegrini - e il club di Manchester parteciperebbe anche alle commissioni richiete dal procuratore tramite una buonuscita e il pagamento di un paio di stipendi arretrati. Cosa manca, dunque? La volontà del calciatore - non proprio una banalità - che a forza di prendere tempo comincia a spazientire gli interlocutori. Tre giorni: questo il tempo limite oltre il quale la pista Sancho verrà abbandonata. L’incertezza obbliga il ds Massara a tenere aperte strade, come quella che conduce allo svizzero Embolo del Monaco, o all’inglese George, diciannovenne del Chelsea, senza dimenticare Ezzalzouli del Betis. Fabio Silva viaggia sempre su un binario parallelo: Gasperini lo vorrebbe a prescindere da Sancho e da Dovbyk, che partirebbe a fronte di un’offerta da 37 milioni o per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Rinforzare l’attacco con un jolly è la soluzione. Il Wolverhampton comincia ad ammorbidire le proprie richieste, ma c’è sempre una distanza di 5 milioni tra domanda (20) e offerta (15) e il Dortmund sta accelerando per strapparlo ai giallorossi.
Roma, il caso Pellegrini
Al netto della volontà di Pellegrini nel cambiare una situazione sfavorevole, da ieri il destino di Lorenzo appare segnato. Gasp, stanco di ricevere domande sul futuro di un calciatore che in qualsiasi caso perderà la fascia di capitano (ora contano le presenze ed ElSha e Cristante sono davanti), in conferenza stampa ha chiarito le cose: «È evidente che la società non voglia allungare il contratto a Pellegrini ed è evidente che Pellegrini ha bisogno di giocare. Se lui trova una situazione adeguata, è contenta anche la società». Al calciatore è arrivata una proposta del West Ham, che garantirebbe lo stesso ingaggio attuale. La Roma non gli ha mai proposto un prolungamento e punta a incassare anche una decina di milioni dalla sua cessione. Per il numero 7, il rischio è trascorrere una stagione ai margini. Soprattutto perché Gasperini, che non ha mai potuto lavorare con lui a causa dell’intervento chirurgico al setto nasale effettuato a pochi giorni dal raduno (scelta probabilmente non gradita dal tecnico), dopo l’operazione al tendine di metà maggio, non lo vede sulla trequarti e, nel caso, lo utilizzerebbe a centrocampo, dove Koné, El Aynaoui, Cristante e Pisilli partono davanti nelle gerarchie. In Premier anche il Bournemouth si era interessato al caso del ragazzo di Cinecittà, il West Ham però è la soluzione maggiormente gradita dal calciatore, per il livello del club e anche per la città in cui risiede, Londra, dove si trasferirebbe pure tutta la sua famiglia.
