Sancho "tormenta" la Roma e "agita" Gasperin: Massara non lo molla e fissa una data 

Ogni mattina a Trigoria, come sorge il sole, Massara si sveglia e sa di dover telefonare a Sancho. Ogni mattina a Manchester, come sorge il sole, Sancho si sveglia e sa di dover rispondere a Massara. La morale ancora non c’è, se non quella di dover mettere il telefono in carica prima di andare a dormire, c’è piuttosto una routine quotidiana che tormenta la Roma e mette in agitazione Gasperini . Sì, tormenta, perché come ha detto il tecnico dopo la vittoria contro il Bologna «Sancho non ha mai detto no alla Roma». E ha ragione, ed è proprio questo il problema. Perché se avesse rifiutato una volta per tutte, a quel punto Massara avrebbe virato con forza su altri nomi. È invece il temporeggiare di Jadon a lasciare una (flebile) speranza al direttore sportivo di poter raggiungere quell’obiettivo tanto desiderato.

Jadon ci pensa

È un po’ quando il partner che vuole chiudere la storia lascia uno spiraglio aperto per il ritorno: l’altro non si dà pace e spera fino alla fine di poter ricucire il rapporto. Qui il feeling va proprio creato, ma i tentennamenti di Sancho non sono proprio da storia chiusa, anzi. Come detto, Massara continua a restare in contatto con il calciatore e il suo entourage dopo che nelle call avute dall’inglese prima con Gasperini e poi con Ryan Friedkin aveva lasciato intendere di prendere in considerazione la proposta romanista. Così Massara pubblicamente ha “smontato” la possibilità di vedere Sancho vestire la maglia giallorossa, ma nel suo ufficio di Trigoria continua a lavorare per cercare di avere un sì definitivo dal trequartista richiesto da Gasperini. Il leone che rincorre una gazzella non del tutto convinta di scappare.

Pressing United

Ogni mattina poi, sempre a Manchester, come sorge il sole, Wilcox si sveglia e spera di essersi liberato di Sancho. Forse il più disperato nella situazione di stallo è proprio Jason Wilcox, il diesse dello United che ormai da quasi un mese ha trovato l’accordo con la Roma per la cessione del giocatore e sta spingendo in tutti i modi il suo entourage ad accettare una volta per tutte la destinazione. Anche perché fin qui nessun altro club interessato al giocatore ha spinto per trovare un accordo con il Manchester, e a sensazione soltanto la Roma gli garantirebbe 18 milioni più bonus per il cartellino. La spinta sul calciatore e il suo entourage è doppia e i club ancora non mollano la presa.

Gasp ci crede

Così come non la molla il tecnico romanista che dopo aver battuto sabato il Bologna ha immaginato quel ragazzo inglese ricoprire il ruolo lasciato vacante da Bailey. E con Sancho lì a sinistra la sua Roma sarebbe davvero forte. Così anche lui, come sorge il sole, sa di dover pressare Massara per arrivare a un innesto entro i prossimi sette giorni. La Roma si è data una deadline per Sancho: una risposta entro mercoledì, poi si virerà con forza su un altro nome. O Fabio Silva, cercato dal Borussia Dortmund, oppure George del Chelsea. Non è un caso che Dan Friedkin abbia deciso di sbarcare domani nella Capitale: vuole capire la situazione Sancho e cercare di risolverla. Massara e Gasperini continuano a lavorare sul giocatore, oggi, giornata senza allenamenti, i contatti saranno ancora più intensi con l’entourage per cercare di arrivare a un sì. E per arrivare così anche a una morale sulla perseveranza e sulla tenacia della Roma sulla gazzella Sancho.