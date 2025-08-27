Sancho dice no alla Roma: ora tutto su George

Se la calma è la virtù dei forti, allora Frederic Massara è diventato un vero e proprio maestro zen, capace di raggiungere con la meditazione l’equilibrio e l’armonia, sia interiore che con il mondo circostante. Si spiega soltanto così la pazienza che ha avuto fino a ieri con Sancho e con il suo entourage in questa lunga, snervante ed estenuante trattativa che si è chiusa con un nulla di fatto. Sancho non sarà un giocatore della Roma. Massara ha sopportato il continuo temporeggiare del giocatore, che negli ultimi giorni ha avuto contatti con lui, Ranieri, Gasperini, Ryan Friedkin e pure Bailey, ma senza mai proferire parola. Ha sopportato anche il suo agente che sotto sotto sta lavorando di strategia per trasferire l’altro suo assistito, Tyrique George, nella Capitale, lasciando Jadon nel mirino di altri club oppure portandolo verso la scadenza del contratto.
Roma-Sancho, la pazienza ha un limite
Massara ha atteso la risposta di Jadon fino ieri, poi all’ennesima incertezza ha chiuso le trattative e ha virato altrove. Perché la pazienza ha un limite per tutto e tutti, e la sua è finita. L’intenzione di Massara in ogni caso è quella di restare a Londra e chiudere la pratica del trequartista nelle prossime 48 ore. Mentre intanto ieri Dan Friedkin è sbarcato nella Capitale e probabilmente quest’oggi sarà a Trigoria per le prime riunioni operative con Gasperini e Ranieri. Aspettando naturalmente il rientro di Massara e di un trequartista.
Roma, tutto su Tyrique George al posto di Sancho
La prima alternativa adesso a Sancho è Tyrique George. Ieri Massara ha avuto contatti diretti con il Chelsea proprietario del cartellino: l’operazione può essere intavolata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, piuttosto alto viste le qualità del ragazzo - che ha aperto alla destinazione giallorossa - che si è messo in luce la scorsa stagione in Conference League e nel Mondiale per Club di luglio. Se ne riparlerà anche oggi, ma intanto la Roma si lascia aperte altre due porticine per eventuali colpi di scena: la prima è quella che porta a Fabio Silva (utile anche come punta, e questo non dispiace a Gasp), cercato però con forza dal Borussia Dortmund, la seconda è Reiss Nelson dell’Arsenal che sta cercando squadra dopo il prestito al Fulham della scorsa stagione.
Roma. contatti con il Liverpool per Tsimikas
Intanto proseguono i contatti tra la Roma e il Liverpool per Kostas Tsimikas, il terzino sinistro in uscita e che andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Angeliño nella squadra di Gasperini. Se l’accordo tra il diesse e il giocatore può chiudersi a stretto giro, resta invece distanza tra i club per quanto riguarda la formula. Perché l’offerta è di un prestito con diritto di riscatto, mentre invece gli inglesi chiedono una soluzione a titolo definitivo. Se ne riparlerà in giornata, ma l’operazione al momento è possibile soltanto se i “Reds” andranno incontro alle richieste dei giallorossi.
