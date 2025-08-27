Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sancho, niente Roma ma sorrisi con i suoi "fratelli" al Manchester United: la nuova foto social

Il giocatore sorridente con i compagni dentro lo spogliatoio dei Red Devils: niente avventura in giallorosso
1 min

ROMA - Massara ha atteso fino all’ultimo, ma la pazienza ha un limite. Dopo giorni di riflessioni e tentennamenti da parte di Jadon Sancho, il dirigente giallorosso ha deciso di chiudere definitivamente la trattativa e virare su altri obiettivi. L’ennesima incertezza dell’esterno inglese ha convinto la Roma a interrompere i contatti. La caccia è ripartita per regalare un elemento importante in avanti a Gasperini.

La foto sui social di Sancho

Sancho, dal canto suo, sembra voler trasmettere serenità e non pensare al mercato. Nel pomeriggio ha pubblicato sui social una foto dallo spogliatoio, sorridente insieme ai compagni Antony Santos, Malacia e Lisandro Martinez, accompagnata dalla didascalia: “My brothers”. Un segnale di compattezza verso il futuro in Red Devils e che di fatto allontana ulteriormente la possibilità di vederlo con la maglia giallorossa.

 

 

