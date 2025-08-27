Sancho, niente Roma ma sorrisi con i suoi "fratelli" al Manchester United: la nuova foto social

ROMA - Massara ha atteso fino all’ultimo, ma la pazienza ha un limite. Dopo giorni di riflessioni e tentennamenti da parte di Jadon Sancho, il dirigente giallorosso ha deciso di chiudere definitivamente la trattativa e virare su altri obiettivi. L’ennesima incertezza dell’esterno inglese ha convinto la Roma a interrompere i contatti. La caccia è ripartita per regalare un elemento importante in avanti a Gasperini.