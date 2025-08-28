A Gasperini servono ancora 3 pedine: i ruoli per completare la Roma

Sono trascorsi noventacinque giorni dall’ultima partita giocata la scorsa stagione. La Roma a Torino, contro i granata, alimentava le ultime speranze di qualificarsi in Champions, salutava per l’ultima volta il tecnico Claudio Ranieri prima di ritrovarlo come senior advisor, e concludeva una stagione tormentata , con la bellezza di due esoneri, ma comunque salvata nel finale con il quinto posto in classifica. Quel 25 maggio la Roma vinse con le reti di Paredes e Saelemaekers, due che adesso non hanno più l’armadietto nello spogliatoio di Trigoria e che sono stati parzialmente rimpiazzati in questa sessione di mercato estiva. Era la Roma di Ghisolfi , adesso è la Roma di Massara , arrivato il 19 giugno in fretta e furia per risolvere il problema plusvalenze e per ricominciare da zero la programmazione di un mercato non certo semplice ma che fin qui non ha rispettato del tutto le aspettative (e le promesse) fatte al tecnico dalla proprietà per cominciare al meglio il nuovo progetto .

Gasperini insoddisfatto: vuole un attaccante veloce

Gasperini è insoddisfatto per un mercato troppo lento e che lo ha costretto a lavorare nel corso dell’estate senza quelle pedine che ritiene essenziali per creare una Roma da Champions. Uno su tutti, il famoso trequartista. L’innesto di qualità che ancora manca tra problemi nelle trattative e tanta sfortuna. L’infortunio di Bailey è uno scherzo del destino, l’operazione Sancho un errore prolungato troppo a lungo. Così Gasperini non ha ancora a disposizione il suo nuovo Lookman, ma è stato costretto nel corso dell’estate a far girare centrocampisti e attaccanti sulla trequarti giallorossa per identificare il nome migliore nel ruolo. Così, nelle ultime sette partite, come trequartista di sinistra la Roma ha utilizzato sei diversi calciatori: Dybala (Unipomezia), Pisilli (Kaiserslautern), El Shaarawy (Cannes e Bologna), Baldanzi (Lens), El Aynaoui (Everton) e Soulé (Neom). Il risultato è stato soltanto in parte positivo, segno che per un ruolo così importante nelle tattiche di Gasp ci voglia il profilo migliore: un attaccante veloce, bravo a rientrare internamente, dotato di dribbling e buon tiro. Sarà George? Lo scopriremo, sicuramente non sarà Sancho o Fabio Silva andato al Borussia Dortmund.

Gasperini stringe i denti: cosa manca alla Roma

Tornando alla rosa, Gasperini rispetto alla squadra che ha chiuso la passata stagione non ha a disposizione Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Gourna-Douath, Paredes, Saelemaekers e Shomurodov. A loro si aggiungeranno probabilmente anche Salah-Eddine e Pellegrini. Sono invece arrivati Ghilardi, Wesley, El Aynaoui, Bailey e Ferguson. Nove in uscita, cinque in entrata. Sei, considerando il ventenne Ziolkowski che sbarcherà domani nella Capitale, dopo aver giocato stasera il preliminare di Conference League con il Legia. All’appello mancano, come detto, un trequartista e un terzino a sinistra, poi il difensore centrale ed eventualmente anche un centrocampista. A maggior ragione se El Aynaoui dovesse essere convocato per la Coppa d’Africa. È una Roma ancora work in progress, Gasperini dovrà stringere i denti e sperare nel lavoro di Massara nei prossimi quattro giorni di mercato.