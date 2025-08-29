Tre giorni per tre colpi. Almeno tre. È la grande sfida di Massara che nelle prossime 72 ore dovrà comprimere un mese di mercato per cercare di completare la rosa e soddisfare il Gasperini furioso . Più che un poema però, il diesse cerca una favola a lieto fine, riuscendo a chiudere gli arrivi del trequartista sinistro, del terzino sinistro e di un centrocampista. Poi, se riuscisse l’impresa, anche sostituire Dovbyk con un centravanti più funzionale al gioco di Gasp. Il tutto facendo i conti (nel vero senso della parola) con un budget ridotto per gli ormai noti problemi dettati dal settlement agreement. E allora riuscire ad arrivare al gong con il sorriso del tecnico sarebbe una vera e propria impresa.

La decisione

Ecco, quel sorriso che ha perso dopo aver visto sfumare l’arrivo (sempre in bilico) di Sancho. Adesso Massara sta continuando a lavorare su George e i contatti con il Chelsea proseguono senza sosta per trovare un punto di incontro tra domanda e offerta. La Roma spera di non dover investire più di ventimilioni di euro (tra prestito e obbligo di riscatto), la richiesta del club londinese è di circa 25 milioni più una percentuale sulla rivendita che si aggira attorno al 25-30%. Il giocatore ha aperto alla destinazione e il suo stipendio (ora inferiore al mezzo milione di euro) non sarebbe un problema. Oggi può essere la giornata della svolta per l’operazione, nel bene o nel male: Massara avrà il contatto finale con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione: se le cifre non quadreranno, a quel punto il diesse virerà su altri profili più accessibili.

Tsimikas e Salah

Si avvicina invece Kostas Tsimikas, il terzino-esubero del Liverpool. La Roma è a un passo dal chiudere l’affare con un prestito oneroso, forse con la possibilità di inserire un diritto di riscatto a una decina di milioni di euro. Alla fine il club inglese si è avvicinato alle richieste dei giallorossi avendo il giocatore di troppo in rosa. Per uno che entra, uno invece esce: Salah-Eddine presto volerà ad Eindhoven per firmare con il Psv. Superata la concorrenza del Torino che conta di chiudere l’arrivo del giovane Romano della Primavera giallorossa.

Roma, le idee las minute

Come detto, trequartista e terzino sono i principali ruoli da rinforzare, ma la Roma sta anche provando a garantire a Gasp un innesto a centrocampo. Koné, Cristante, Pisilli ed El Aynaoui non bastano, oltretutto visto l’impiego del marocchino in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio. L’ultima idea è Florentino Luis che ha una valutazione di circa 23 milioni di euro: il diesse si è informato ma al momento il Burnley a essere più vicino alla chiusura. Inoltre, la sensazione è che per chiudere l’affare ci sia bisogno di un’uscita tra Pellegrini e Baldanzi (che tratta col Verona). Capitolo centravanti. Dovbyk è fuori dalle grazie del tecnico e Massara sta provando a cercargli una destinazione. Non decolla la pista Newcastle, col Milan si è ragionato su uno scambio con Gimenez. Difficile. L’entourage del giocatore ha ribadito che resterà in rossonero, ma mai dire mai, specialmente in queste ultime, frenetiche, ore di mercato.