Massara: "Scambio tra Dovbyk e Gimenez? Non è neanche partito"

Roma, le parole di Massara sul possibile scambio Dovbyk-Gimenez

"Lo scambio tra Dovbyk e Gimenez? Non è neanche partito - rivela il dirigente romanista, intervistato da 'Sky Sport' a pochi minuti dal via del match all'Arena Garibaldi (valido per la seconda giornata di Serie A) -. È vero che le ultime ore di mercato sono sempre concitate e che l'anno scorso col Milan c'è stato lo scambio tra Saelemaekers e Abraham, ma al momento l'ipotesi non è in piedi". A Massara chiedono poi delle altre trattative, con la Roma a caccia di un altro rinforzo per l'attacco (nel mirino ci sono George, Embolo e Dominguez del Bologna): "Seguiamo profili adatti al nostro progetto di ringiovanimento, per mettere ragazzi di talento a disposizione di Gasperini. Vedremo nelle prossime ore se avremo l'opportunità di chiudere altre operazioni. Al momento la necessità è più nel reparto avanzato ma dovranno essere operazioni che rientrano in una certa logica economica, altrimenti siamo già soddisfatti del nostro organico attuale. Nelle ultime giornate ci possono essere sorprese, ma al momento non le vedo arrivare". Chiusura sulla sua nuova avventura nella Capitale: "Com'è lavorare a Roma? È bellissimo e siamo contenti di aver vinto la prima, vogliamo coltivare questo entusiasmo".

La risposta del direttore sportivo giallorosso su Sancho

Così invece Massara ai microfoni di 'Dazn', sempre nel prepartita di Pisa: "La prima giornata ha dato delle risposte importanti, siamo felici ma sappiamo che sarà un percorso lungo. Vogliamo costruirlo con dei ragazzi giovani e un allenatore capace di dare un'identità chiarissima. Si stanno vedendo delle cose, ma sappiamo che ci vorrà tempo. Siamo comunque molto fiduciosi". Questa invece la risposta a una domanda su Sancho, attaccante del Manchester United che ha declinato l'offerta della Roma: "Su questo tema mi sono già espresso la settimana scorsa in maniera molto chiara. C'è un tema di motivazioni che per noi devono essere straordinarie per giocare nella Roma. Mi sembra che su questa vicenda non ci sia più molto da dire". Anche a 'Dazn' poi un chiarimento sull'ipotesi di uno scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan: "Non vorrei smentire Tare, ma questa trattativa non è proprio partita in questo momento. Nelle ultime 48 ore ci sono sorprese, operazioni pirotecniche come lo scambio Abraham-Saelemaekes dell'anno scorso, chissà che non possa succedere ancora. Al momento ognuno ha il suo goleador".