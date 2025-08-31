Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Florentino Luis al Burnley: cosa è successo davvero con la Roma

Il centrocampista portoghese è stato ceduto al club inglese: i dettagli dell'affare
Florentino Luis al Burnley: cosa è successo davvero con la Roma© Getty Images
Eleonora Trotta
1 min

Florentino Luis al Burnley. L’accordo trovato tre giorni fa è stato confermato, con il viaggio del centrocampista portoghese in Inghilterra per le visite mediche e la firma sul contratto. Ricordiamo le cifre: 2 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di cinque presenze.

La verità sulla proposta dei giallorossi

Anche la Roma si era interessata al lusitano, ma non ci sono mai state le condizioni per concludere l’affare. I giallorossi avevano proposto infatti al Benfica solo un prestito con diritto di riscatto. Possiamo confermare anche l’interesse di Napoli e Fiorentina, mentre la Juventus aveva presentato una proposta concreta prima dell’inizio del calciomercato. Il Burnley ha in ogni caso battuto tutte le concorrenti, raggiungendo giovedì l'intesa con il Benfica.

