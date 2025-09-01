Una Roma al fotofinish: tutti i nomi, Massara al lavoro, cosa può succedere fino alle 20

Un ultimo giorno di mercato così adrenalinico forse i tifosi della Roma non lo hanno mai vissuto. Potenzialmente Massara può chiudere la sessione estiva con uno, due, o tre acquisti. E non sarebbero arrivi di contorno o riserve per allungare la rosa, ma veri e propri innesti di livello per la formazione titolare. Nell’ultima notte di mercato ci saranno sicuramente stati sviluppi sulle trattative che hanno tenuto sveglio Massara: dallo scambio Dovbyk-Gimenez , all’arrivo del famoso trequartista tra George e Dominguez (qualcuno spera ancora in Sancho) fino all’inserimento a sorpresa di Pessina che vuole tornare a lavorare con Gasperini. Tante situazioni in divenire, nessuna conclusa ma neanche nessuna saltata definitivamente. Tutto può cambiare fino alle 20 di questa sera.

Stallo alla messicana

Ieri è successo praticamente il possibile e l’impossibile sul famoso scambio tra il centravanti del Milan e quello della Roma. In primis, l’apertura di Gimenez alla destinazione giallorossa. Dopo gli ultimi giorni di rifiuti il messicano ha capito che cambiare aria potrebbe fargli bene. Tutto risolto? No, perché adesso a bloccare la trattativa è la modalità del trasferimento. Tare vuole uno scambio di prestiti, Massara invece un’operazione a titolo definitivo per evitare di valorizzare un giocatore che tornerà a Milano e ritrovarsi invece un giocatore al rientro dopo una stagione deludente. Come di fatto è accaduto un anno fa nello scambio tra Saelemaekers e Abraham. Stallo, alla messicana. Entrambi i diesse ieri sera davano per saltato l’affare, ma mai dire mai, specialmente a poche ore dalla chiusura del mercato. Si dice che sia Gimenez che Dovbyk abbiano offerte dalla Premier League, se ciò dovesse accadere entrambi i club poi dovrebbero andare a cercare un sostituto. Per la Roma sarebbe Embolo del Monaco, contratto in scadenza, ancora nessuna presenza stagionale e tanta voglia di cambiare aria.

Sprint sulla trequarti

Il telefono è diventato ormai un’estensione della mano di Massara. Chiamate e messaggi per Gimenez ma contemporaneamente anche per chiudere col Chelsea per George. Il diciannovenne sabato ha assaporato gli ultimi minuti in campo allo Stamford Bridge per via dell’infortunio di Delap, ma adesso è destinato a partire. Il diesse romanista vuole abbassare la percentuale sulla rivendita chiesta dal club londinese e chiudere la questione sui 20-23 milioni di euro di cartellino. Trattativa non chiusa, ma a Trigoria c’è ottimismo. Eventualmente George potrebbe anche sostenere le visite mediche a Londra per accelerare l’iter che porterà alla firma sul contratto poi da depositare in Lega. L’alternativa all’inglese è Benjamín Domínguez: contatti tra la Roma e il Bologna per l’argentino che con gli ultimi acquisti emiliani avrebbe poco spazio. C’è anche qui da trattare sul costo, ritenuto a Trigoria un po’ troppo alto (sopra i 23 milioni). Il giocatore ha aperto alla destinazione e aspetta novità sul proprio futuro.

Roma, Pessina nome a sorpresa

E poi c’è Pessina. Un nome a sorpresa per rinforzare la trequarti a prescindere dall’arrivo di George o Dominguez. Il ventottenne ieri ha giocato con il suo Monza nel posticipo al San Nicola contro il Bari, ma la Serie B gli va stretta. Contatto telefonico tra lui e Gasperini, c’è la possibilità di un arrivo in prestito con diritto di riscatto. Al tecnico non dispiacerebbe riaverlo in squadra dopo la parentesi all’Atalanta. Insomma, tutto è aperto, niente è deciso: il mercato della Roma è ancora caldissimo.