Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Quante big vogliono Koné dalla Roma: cosa può succedere sul mercato

Il francese è stato acquistato un anno fa per 18 milioni, adesso ne vale 40-45. Per Gasperini è essenziale nella sua formazione titolare
Quante big vogliono Koné dalla Roma: cosa può succedere sul mercato© LAPRESSE
Jacopo Aliprandi

ROMA - È stato vicino a lasciare la Roma due volte, prima lo scorso gennaio, poi un mese fa, adesso però la concentrazione di Manu Koné è tutta sul quel club che ha puntato forte su di lui e che lo ha valorizzato portandolo a diventare un titolare inamovibile della sua nazionale. La Francia, non una selezione qualunque. Ma inevitabilmente il centrocampista sarà anche il primo indiziato a lasciare la Roma a fine stagione (entro il 30 giugno) se i conti annunciati da Ranieri non dovessero tornare. Perché nella dinamica acquisto-valorizzazione-cessione, è proprio il ventiquattrenne la pepita d’oro di Massara per sistemare il bilancio e garantire al club quella maxi-plusvalenza necessaria per centrare gli obiettivi di questo estenuante e faticoso settlement agreement stretto con l’Uefa. La dura verità. Quella difficile da digerire per i tifosi ma che inevitabilmente dovrà essere accettata per non dover incappare in sanzioni o essere costretti a siglare nuovi accordi con l’organo di governo del calcio europeo. La Roma aveva pensato inizialmente di sacrificare Koné già in estate, ma la volontà di Gasperini - legata anche a quella dei tifosi - ha portato a un dietrofront strategico: il giocatore è prezioso e potrà essere fondamentale per raggiungere la Champions, e la sua permanenza potrà essere utile due volte. Per raggiungere il quarto posto e per far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Arrivato un anno fa su intuizione di De Rossi per 18 milioni di euro più 2 di bonus, Koné dopo una stagione ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro: con un anno in più di ammortamento, la plusvalenza sarà ancora più importante la prossima estate. Sempre se la Roma dovesse aver bisogno di cederlo, chiaramente. Di fatto i candidati a “salvare” il club dalla morsa del FFP sono lui, N’Dicka e Soulé, se dovessero arrivare le giuste offerte. Tre giocatori che di fatto con Gasperini possono compiere il grande salto di qualità e diventare il desiderio dei grandi club europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

La gratitudine di Koné

Ma questi sono discorsi da sviluppare eventualmente nella seconda parte del campionato, adesso la Roma e Koné pensano soltanto al campo. Il centrocampista si sta godendo la vetrina con la nazionale senza però dimenticare il suo club. Ha risposto a tono a chi ha sminuito l’importanza e il valore della Roma, considerata una squadra meno blasonata rispetto al livello raggiunto dall’ex Borussia Moenchengladbach. «Sono molto contento di giocare per questo club perché ha dimostrato grande fiducia in me - le parole di Manu dal ritiro della nazionale -. Non ho paura di dirlo: è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato di puntare su di me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho ripagato quella fiducia con le mie prestazioni. Quindi sono molto contento, diciamo che è stata una stagione impegnativa, quella scorsa. Abbiamo perso la Champions, ma siamo in Europa League e quest’anno abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, mi auguro che Gasp ci possa portare al massimo livello e che mi possa aiutare anche a crescere visto che sarà l’anno del Mondiale. E questo è tutto». Insomma, una difesa a spada tratta di Koné nei confronti della Roma. E la società ha apprezzato particolarmente la sua fedeltà, quella sì, davvero senza prezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

ROMA - È stato vicino a lasciare la Roma due volte, prima lo scorso gennaio, poi un mese fa, adesso però la concentrazione di Manu Koné è tutta sul quel club che ha puntato forte su di lui e che lo ha valorizzato portandolo a diventare un titolare inamovibile della sua nazionale. La Francia, non una selezione qualunque. Ma inevitabilmente il centrocampista sarà anche il primo indiziato a lasciare la Roma a fine stagione (entro il 30 giugno) se i conti annunciati da Ranieri non dovessero tornare. Perché nella dinamica acquisto-valorizzazione-cessione, è proprio il ventiquattrenne la pepita d’oro di Massara per sistemare il bilancio e garantire al club quella maxi-plusvalenza necessaria per centrare gli obiettivi di questo estenuante e faticoso settlement agreement stretto con l’Uefa. La dura verità. Quella difficile da digerire per i tifosi ma che inevitabilmente dovrà essere accettata per non dover incappare in sanzioni o essere costretti a siglare nuovi accordi con l’organo di governo del calcio europeo. La Roma aveva pensato inizialmente di sacrificare Koné già in estate, ma la volontà di Gasperini - legata anche a quella dei tifosi - ha portato a un dietrofront strategico: il giocatore è prezioso e potrà essere fondamentale per raggiungere la Champions, e la sua permanenza potrà essere utile due volte. Per raggiungere il quarto posto e per far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino. Arrivato un anno fa su intuizione di De Rossi per 18 milioni di euro più 2 di bonus, Koné dopo una stagione ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro: con un anno in più di ammortamento, la plusvalenza sarà ancora più importante la prossima estate. Sempre se la Roma dovesse aver bisogno di cederlo, chiaramente. Di fatto i candidati a “salvare” il club dalla morsa del FFP sono lui, N’Dicka e Soulé, se dovessero arrivare le giuste offerte. Tre giocatori che di fatto con Gasperini possono compiere il grande salto di qualità e diventare il desiderio dei grandi club europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Roma, la lista Uefa per l'Europa LeagueKoné, che risposta in conferenza
1
Quante big vogliono Koné dalla Roma: cosa può succedere sul mercato
2
La gratitudine di Koné