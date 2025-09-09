Quante big vogliono Koné dalla Roma: cosa può succedere sul mercato

La gratitudine di Koné

Ma questi sono discorsi da sviluppare eventualmente nella seconda parte del campionato, adesso la Roma e Koné pensano soltanto al campo. Il centrocampista si sta godendo la vetrina con la nazionale senza però dimenticare il suo club. Ha risposto a tono a chi ha sminuito l’importanza e il valore della Roma, considerata una squadra meno blasonata rispetto al livello raggiunto dall’ex Borussia Moenchengladbach. «Sono molto contento di giocare per questo club perché ha dimostrato grande fiducia in me - le parole di Manu dal ritiro della nazionale -. Non ho paura di dirlo: è una delle poche squadre che ha davvero dimostrato di puntare su di me durante il mercato, mi ha acquistato un anno fa e io ho ripagato quella fiducia con le mie prestazioni. Quindi sono molto contento, diciamo che è stata una stagione impegnativa, quella scorsa. Abbiamo perso la Champions, ma siamo in Europa League e quest’anno abbiamo un nuovo allenatore. Spero che faremo ancora meglio con un tecnico molto esperto, mi auguro che Gasp ci possa portare al massimo livello e che mi possa aiutare anche a crescere visto che sarà l’anno del Mondiale. E questo è tutto». Insomma, una difesa a spada tratta di Koné nei confronti della Roma. E la società ha apprezzato particolarmente la sua fedeltà, quella sì, davvero senza prezzo.