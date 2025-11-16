Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma, perché Zirkzee vuole lasciare lo United a gennaio© Getty Images

Roma, perché Zirkzee vuole lasciare lo United a gennaio

L'attaccante olandese cerca maggiore spazio nell'anno del Mondiale
Eleonora Trotta
1 min

Joshua Zirkzee è da tempo un obiettivo della Roma per gennaio. Come abbiamo raccontato anche su queste pagine, ci sono stati nuovi contatti con l’entourage dell’attaccante olandese, determinato a cambiare maglia durante la prossima finestra invernale. Nell’anno del Mondiale, infatti, l’ex Bologna intende trovare maggiore spazio e continuità, anche in virtù della sua versatilità.

Zirkzee in pressing

Proprio la vetrina della kermesse americana è ritenuta indispensabile dal giocatore, che proverà a convincere il proprio club a concedergli la cessione.
L’infortunio di Sesko di fatto non preoccupa troppo i Red Devils ma, in ogni caso, Zirkzee dovrà pressare molto la propria società per essere liberato. La possibile formula per la cessione? Un prestito, eventualmente con riscatto. Ricordiamo che l’olandese è stato pagato nel 2023 dal Manchester United 40 milioni di euro più circa 10 di commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

