Addio Zirkzee, i tifosi dello United non cambiano idea: cosa sta succedendo
A poche ore dalla sfida contro l’Everton, in programma alle 21:00, i tifosi del Manchester United si interrogano sulla schieramento offensivo di stasera e, di conseguenza, anche sul momento di Zirkzee. Il sentimento generale non è cambiato: molti sostenitori non avrebbero problemi a lasciarlo partire a gennaio, visto che il rendimento dell'attaccante resta al di sotto delle aspettative. L’ex Bologna in ogni caso scalpita: vuole maggiore continuità e spazio nell’anno del Mondiale e per questo ha chiesto la cessione nella prossima finestra invernale. Resta un obiettivo della Roma e, anche in virtù della sua duttilità, uno dei primi nomi di Gasperini.
Il costo di Zirkzee per gennaio
La società di Manchester potrebbe quindi decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Pagato 40 milioni più 10 di commissione nell’estate del 2024, il classe 2001 è anche nel mirino dei club inglesi e spagnoli, ma ha già fatto capire che tornerebbe volentieri in Italia. La Roma, dunque, resta in corsa ed è determinata a rafforzare il reparto offensivo.