Addio Zirkzee, i tifosi dello United non cambiano idea: cosa sta succedendo

A poche ore dalla sfida contro l’Everton, in programma alle 21:00, i tifosi del Manchester United si interrogano sulla schieramento offensivo di stasera e, di conseguenza, anche sul momento di Zirkzee. Il sentimento generale non è cambiato: molti sostenitori non avrebbero problemi a lasciarlo partire a gennaio, visto che il rendimento dell'attaccante resta al di sotto delle aspettative. L’ex Bologna in ogni caso scalpita: vuole maggiore continuità e spazio nell’anno del Mondiale e per questo ha chiesto la cessione nella prossima finestra invernale. Resta un obiettivo della Roma e, anche in virtù della sua duttilità, uno dei primi nomi di Gasperini.