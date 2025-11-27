Massara sul mercato della Roma a gennaio: "Futuro Dybala? Le strategie sono chiare..." 

Roma, Massara: "Dybala? Le strategie sono chiare"

Così Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara di Roma-Midtjylland: "Il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare solo su uno. Nel calcio scandinavo lavorano bene, hanno infrastrutture e investono, fanno ottima selezione e i frutti si vedono. Sono molto bravi, il Midtjylland in questo senso lavora benissimo da molti anni e Kjaer ne è un prodotto. Il futuro di Dybala? Non c'è bisogno di un mese per vedere Dybala e pensare alle strategie future. Le nostre strategie sono chiare. L'ottima notizia è averlo recuperato e ci dà una grande mano. È sempre un'assenza pesante. Poi abbiamo anche Bailey, per il reparto offensivo sono buone notizie".

Massara e l'interesse per Franculino

Il direttore sportivo della Roma ha poi parlato anche di Franculino, elemento offensivo del Midtjylland che si sta mettendo in mostra in questa Europa League: "È un ottimo attaccante, che fa parte di una squadra ricca di talento come il Midtyjlland. In questo momento si fanno tanti nomi ma molti di questi sono 'infattibili' per il mercato di gennaio, che sappiamo che è fatto di possibilità. Non dipende solamente dalla volontà e dai giocatori".