sabato 29 novembre 2025
La rivelazione di Boto: "La cessione di Wesley alla Roma? Vi racconto come è andata"

Le parole del Direttore sportivo del Flamengo sull'operazione che ha portato il 22enne brasiliano alla corte di Gasperini: dettagli e retroscena
TagsWesleyRomaFlamengo

LIMA (PERÙ) - Giornata di frenetica attesa in casa Flamengo. Il club 'rubro-negro' è infatti impegnato questa sera, sabato 29 novembre, nella finalissima di Coppa Libertadores con il Palmeiras in un derby che si preannuncia infuocato (qui i dettagli). Un appuntamento con la storia per il 'Mengao', i suoi tifosi e il Direttore sportivo del club brasiliano, José Boto che, intervistato da 'Calcio&Finanza', ha toccato diversi temi soffermandosi in particolare sulla trattativa che ha portato, in estate, Wesley alla Roma.

La rivelazione di Boto: "Wesley alla Roma? Vi dico come è andata"

"Se credo che i club brasiliani avranno mai la forza di trattenere i propri talenti? Il Flamengo potrebbe permetterselo anche oggi dal punto di vista finanziario, così come credo anche il Palmeiras, per quanto riguarda gli stipendi", sottolinea Boto. "Ma il vero tema in Sud America non sono tanto i soldi: è l’ambizione del giocatore e della famiglia. Se dici di no, rischi di perderlo mentalmente. Con Wesley, ad esempio, con la Roma abbiamo fissato un prezzo (25 milioni di euro, ndr) e abbiamo detto che sotto quella cifra non si sarebbe fatto nulla, perché noi non avevamo la necessità di venderlo da un punto di vista economico. Ma per noi succede così, tanti altri invece sono costretti ancora a cedere i giocatori".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

