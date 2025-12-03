Ferguson è un corpo estraneo: la Roma ora pensa davvero di rispedirlo al Brighton

ROMA - Ferguson ha perso un’altra occasione. Contro il Napoli, l’attaccante irlandese è stato tra i peggiori in campo: impreciso, lento, quasi mai nel vivo del gioco. Gasperini lo ha tolto dopo l’intervallo, preferendo giocarsi la carta Baldanzi. Una bocciatura netta, inequivocabile e inevitabile. Perché con il pallone tra i piedi non ha funzionato praticamente nulla: passaggi sbagliati, pochi duelli vinti, nessuno scatto in profondità. Anche in fase di non possesso è apparso lontano dai livelli che avevano convinto la Roma a prelevarlo in prestito oneroso dal Brighton la scorsa estate. Insomma, dopo la mezz’ora in corsa contro il Midtjylland, la punta sembra tornata al punto di partenza, stile gioco dell’oca. Si impegna, ma spara a salve.