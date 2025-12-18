De Rossi chiama Pisilli al Genoa: Roma incerta, presto un vertice

Daniele De Rossi non smette di pensare a Niccolò Pisilli (21). Il tecnico del Genoa vorrebbe, infatti, tornare a lavorare con il centrocampista della Roma, molto apprezzato dai tempi della Capitale. Il club giallorosso non intenderebbe privarsene in questa fase. Gian Piero Gasperini si è espresso positivamente sul rendimento del calciatore e c’è anche un’esigenza numerica dovuta all’assenza di Neil El Aynaoui (24) per la Coppa d’Africa . La decisione finale verrà presa, in ogni caso, solo nelle prossime settimane dopo un confronto tra il giovane talento e la Roma. «Merita più spazio ma non posso fermarlo io. Certo sarei contento se questo spazio lo trovasse nella Roma», le parole del tecnico piemontese al termine dell’ultima sfida di Europa League contro il Celtic. Pisilli, ricordiamolo, piace molto anche a Cagliari, Verona, Torino e Parma : diversi club lo corteggiano con decisione, in attesa dell’esito del vertice tra l’agente del calciatore e la società di Trigoria.

Mercato, Genoa scatenato: tutte le trattative

Per quanto riguarda la porta, resta valido l’interesse del Genoa per Mattia Perin (33), ma all’affare con la Juventus è molto complesso: al momento non sembrano esserci le condizioni economiche per proseguire i dialoghi. Ancora più incerto resta il futuro di Valentin Carboni (20). Il fantasista argentino non ha avuto lo spazio desiderato ed è già al centro di discorsi con altre società di A, tra cui Parma e Sassuolo. Inter e Genoa sono in ottimi rapporti e hanno già parlato del futuro del ragazzo. Il calciatore, da parte sua, vorrebbe restare in Liguria, ma la decisione finale spetterà ovviamente alla società interista che ne detiene il cartellino.

Inter e Juve su Giovane

Il Verona continua invece a ricevere manifestazioni di interesse per Giovane (22). Il fantasista brasiliano, preso a zero la scorsa estate, è finito nei radar dell’Inter, della Juventus e di altre società straniere come il Borussia Dortmund. L’Hellas al momento lo valuta sui 15 milioni di euro e potrebbe ragionare su una cessione del giocatore a gennaio, con la possibilità di trattenerlo fino a giugno con la formula del prestito. Non solo Jamie Vardy (38). La Cremonese si coccola anche Tommaso Barbieri (23). L’esterno, con un passato anche alla Juventus, è ancora nei radar del Parma dopo il lungo corteggiamento della scorsa estate e a suon di prestazioni convincenti ha attirato l’attenzione di altre società italiane. I grigiorossi, però, puntano a tenerlo a gennaio.

Chiesa non molla il Liverpool

Quanto all’Atalanta, non va dimenticato il forte interesse per Federico Chiesa (28). L’attaccante del Liverpool, però, ha già comunicato al suo agente la volontà di rimanere in Inghilterra anche a gennaio. Il Lecce si coccola, infine, Tiago Gabriel (20). Il difensore portoghese, pagato circa un milione di euro più bonus lo scorso gennaio, è seguito con attenzione da diversi club della Premier, tra cui Brentford e West Ham. Il club giallorosso lo valuta sui 40 milioni di euro e ha già comunicato l'intenzione di trattenerlo almeno fino al termine della stagione.