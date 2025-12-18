La Roma fa i conti per Zirkzee: a liberargli il posto non sarà Ferguson

Roma, ecco chi saluta

Ma la domanda più profonda è un'altra: chi libererà spazio a livello numerico a Zirkzee o chi per lui? Da settimane si rincorrono le voci su una possibile interruzione del prestito sia di Ferguson che di Bailey. L'irlandese è in netta ripresa, ha fallito alcune occasioni, ma è in crescita: basta vedere la doppietta realizzata al Celtic e la buona prova contro il Como. Certo, non ha segnato, però ha lottato e tirato in porta, dimostrando di poter essere una risorsa per Gasperini. E poi non va dimenticato che siamo di fronte a un attaccante classe 2005, reduce da un anno di inattività. Le sue quotazioni stanno salendo, mentre scendono verso il fondo quelle di Bailey. Il giamaicano, va sottolineato, è stato molto sfortunato da quando ha messo piede a Roma. Al primo pallone toccato in allenamento si è infortunato, poi ha passato più tempo sul lettino del fisioterapista che in campo. I numeri dicono tutto: in campionato l'ex Aston Villa ha messo da parte 161 minuti, cioè meno di due partite intere, mentre in Europa League poco più di un tempo (56 minuti). Traduzione: l'apporto alla causa Roma è stato praticamente nullo. Gasperini l'ha schierato in più ruoli, senza però avere in cambio nulla di sostanzioso. Dovbyk, poi, è un patrimonio della Roma. Interessa al Fenerbahce, ma è impensabile ragionare su una minusvalenza dopo i 38 milioni di euro spesi due estati fa per strapparlo al Girona. Artem, comunque, può rientrare in qualche affare come moneta di scambio per arrivare a un pari ruolo (Beto, appunto). Infine, c'è Baldanzi, che comunque Gasperini tiene in alta considerazione. «Quello che ha fatto spesso bene è Baldanzi, gli altri in modo alterno...», aveva detto l'allenatore sul parco attaccanti prima di affrontare il Celtic. L'ex Empoli ha diversi estimatori tra le squadre che lottano per la salvezza: in prima linea ci sono Hellas Verona e Pisa.