La Roma fa i conti per Zirkzee: a liberargli il posto non sarà Ferguson
ROMA - Si parte da un presupposto enorme: Zirkzee vuole la Roma e di conseguenza ha preso in alta considerazione la possibilità di tornare in Italia. Ma da qui alla chiusura dell'affare ce ne passa. Perché c'è bisogno di trovare la quadra sia con l'entourage dell'attaccante che con il Manchester United, che valuta il cartellino dell'ex Bologna 35 milioni di euro. Massara, dopo il blitz a Londra, conta di ingaggiarlo con un prestito oneroso (anche oltre i 5-6 milioni) con obbligo di riscatto in estate. Il piano è partito: il ds vuole chiudere prima l'intesa completa con l'olandese, posticipando le provvigioni degli agenti a fine stagione, per poi provare a fare pressione sui Red Devils. Zirkzee, quindi, resta il desiderio numero uno della Roma. Il sogno è di veder sbarcare in aeroporto la punta nei primi giorni di gennaio, ma non è escluso che l'attesa si prolunghi perché la Coppa d'Africa ha portato via Mbeumo (Camerun) ad Amorim.
Roma, le alternative a Zirkzee
In ogni caso non mancano dei piani B. Forse però la lista è meno folta dato che Fabio Silva sembra vicino al Betis Siviglia. Piace da tempo Yuri Alberto, che potrebbe liberarsi da un Corinthians in gravi difficoltà finanziarie. E poi va sempre di moda il nome di Beto, ex Udinese, che da qualche stagione fa parte dell'Everton, club della famiglia Friedkin. In Inghilterra hanno ipotizzato uno scambio con Dovbyk.
Roma, ecco chi saluta
Ma la domanda più profonda è un'altra: chi libererà spazio a livello numerico a Zirkzee o chi per lui? Da settimane si rincorrono le voci su una possibile interruzione del prestito sia di Ferguson che di Bailey. L'irlandese è in netta ripresa, ha fallito alcune occasioni, ma è in crescita: basta vedere la doppietta realizzata al Celtic e la buona prova contro il Como. Certo, non ha segnato, però ha lottato e tirato in porta, dimostrando di poter essere una risorsa per Gasperini. E poi non va dimenticato che siamo di fronte a un attaccante classe 2005, reduce da un anno di inattività. Le sue quotazioni stanno salendo, mentre scendono verso il fondo quelle di Bailey. Il giamaicano, va sottolineato, è stato molto sfortunato da quando ha messo piede a Roma. Al primo pallone toccato in allenamento si è infortunato, poi ha passato più tempo sul lettino del fisioterapista che in campo. I numeri dicono tutto: in campionato l'ex Aston Villa ha messo da parte 161 minuti, cioè meno di due partite intere, mentre in Europa League poco più di un tempo (56 minuti). Traduzione: l'apporto alla causa Roma è stato praticamente nullo. Gasperini l'ha schierato in più ruoli, senza però avere in cambio nulla di sostanzioso. Dovbyk, poi, è un patrimonio della Roma. Interessa al Fenerbahce, ma è impensabile ragionare su una minusvalenza dopo i 38 milioni di euro spesi due estati fa per strapparlo al Girona. Artem, comunque, può rientrare in qualche affare come moneta di scambio per arrivare a un pari ruolo (Beto, appunto). Infine, c'è Baldanzi, che comunque Gasperini tiene in alta considerazione. «Quello che ha fatto spesso bene è Baldanzi, gli altri in modo alterno...», aveva detto l'allenatore sul parco attaccanti prima di affrontare il Celtic. L'ex Empoli ha diversi estimatori tra le squadre che lottano per la salvezza: in prima linea ci sono Hellas Verona e Pisa.
