Roma, presto il vertice per il futuro di Pisilli: il Genoa di De Rossi è avanti, altri quattro club sono interessati

Niccolò Pisilli si appresta ad essere uno dei protagonisti dell’imminente sessione di calciomercato. Rimasto in panchina in occasione della sconfitta contro la Juventus e tra i meno utilizzati da Gian Piero Gasperini in questa stagione, il giovane centrocampista è alla ricerca di maggior continuità. Per questo motivo, presto il suo agente incontrerà il club per valutare insieme il percorso migliore, anche alla luce del forte interesse mostrato da diversi club.

De Rossi è in pressing

Dal Parma al Verona, passando per il Sassuolo e il Torino, sono infatti tante le società interessate al classe 2004, ma è il Genoa di De Rossi ad aver maturato un vantaggio importante in queste settimane. Il tecnico dei rossoblù stima il calciatore sin dai tempi della Roma e sarebbe davvero felice di riaverlo a disposizione già in questa sessione di mercato. La formula discussa resta quella del prestito, ma la decisione definitiva verrà presa solo in occasione del meeting tra il procuratore del ragazzo e il direttore sportivo Massara.