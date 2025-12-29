Corriere dello Sport.it
Roma, parla Massara: "Nessun caso Ferguson. Zirkzee e Raspadori? Sarà un mercato..."

Prima della sfida contro il Genoa all'Olimpico il direttore sportivo giallorosso ha delineato le strategie del club in vista di gennaio: cos'ha detto
3 min
TagsCalciomercatoRomamassara

ROMA - Testa divisa tra campo e mercato in casa Roma, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini chiamati a misurarsi all'Olimpico contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi e la società che nel frattempo si prepara all'imminente mercato di gennaio, per dare al tecnico i rinforzi che chiede soprattutto in attacco.

Mercato Roma, le parole di Massara

Nel mirino della Roma ci sono Zirkzee e Raspadori: "Questi sono nomi ricorrenti. Il mercato apre tra qualche giorno e vogliamo fare qualcosa per rinforzarci se ci sarà la possibilità. Non ci sono sviluppi ma vedremo, dobbiamo essere pronti  - ha detto il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ai microfoni di 'Sky Sport' a ridosso della sfida con il Genoa -Il mercato di gennaio sarà un mercato di opportunità. Con i campionati in corso tutto può cambiare molto velocemente. Cercheremo delle soluzioni che possano darci dei miglioramenti, valutando sempre l'organico attuale insieme al tecnico".

Il direttore sportivo su Ferguson

Nel frattempo per il match contro il Genoa, dopo averlo a più riprese 'bacchettato', Gasperini ha schierato titolare Ferguson, il cui futuro resta comunque in bilico per gennaio: "Il mister vuole il meglio per la squadra e pretende il massimo per la Roma, stimolando i giocatori ma dando loro la possibilità di dimostrare le loro qualità. Siamo convinti che Evan staserà darà il massimo. Ogni partita è un’opportunità per tutti i giocatori di mettersi in mostra. Non c’è alcun caso Ferguson. Tutti insieme valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori, ma soprattutto per la Roma".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

