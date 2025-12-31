Raspadori alla Roma: tutti i dubbi del giocatore. E spunta l'Atalanta

Le strategie di mercato della Roma

Insomma, Gasp si aspetta che la Roma completi ciò che ha lasciato in sospeso ad agosto. E dunque: un’ala e un centravanti per cominciare. Raspadori occuperebbe la prima delle due caselle, ma come detto Jack è un calciatore mobile in grado di spaziare sull’intero fronte offensivo. Non sarà uno specialista della velocità in campo aperto e degli uno contro uno, ma sulla trequarti accanto a Soulé e Dybala ci starebbe alla grande. Sul venticinquenne è vigile pure l’Atalanta, alla ricerca di un rinforzo per la stessa posizione. Palladino avrebbe fatto il suo nome ai dirigenti del club bergamasco. I pensieri del calciatore in questa fase restano abbastanza fumosi: all’Atletico lui resterebbe volentieri, sempre che l’Atletico lo consideri centrale nel progetto; questa prima parte di stagione non ha detto il contrario, però Simeone gli ha assegnato un ruolo di secondo piano (406’ in campo). Non proprio il massimo della prospettiva per un ragazzo andato via da Napoli per esprimersi con continuità in una grande piazza. La Roma ha già presentato un’offerta: prestito semestrale da 2 milioni e riscatto a 15. I colchoneros hanno declinato, lasciando però aperta la porta: vorrebbero infatti quanto meno rientrare dai 22 milioni spesi in estate, preferendo ovviamente l’obbligo, magari legato alla Champions, così la Roma con un rilancio a 3+17-18 potrebbe pure ottenere il via libera. Poi dovrebbe convincere il calciatore, al momento come detto guardingo pur essendo onorato dell’interesse di Gasp, e in attesa di capire quali progetti a Madrid abbiano per lui. Per il ruolo di centravanti il preferito è da sempre Zirkzee. Joshua è considerato a Trigoria il miglior profilo a disposizione in questo mercato povero di centravanti. Avendo solo 24 anni, sarebbe un investimento pure per il futuro rientrando nei parametri di sostenibilità anagrafica ed economica del club. Friedkin avrebbe però chiesto di rinviare di 6 mesi, se possibile, l’acquisto. Così la Roma punta a convincere lo United ad accettare la formula del “pagherò”, anche spingendosi fino a un riscatto da 40 milioni in caso di 4° posto. In casa Roma campo e mercato s’intrecciano vicendevolmente e pericolosamente.