Roma, non solo la punta: l’obiettivo Schjelderup e il retroscena su Chiesa

Schjelderup e Chiesa

- Persino Gustave Flaubert, maestro del realismo, ogni tanto si lasciava andare a qualche volo pindarico. «Credo che se guardassimo sempre il cielo, finiremmo per avere le ali», scrisse in una delle lettere d’amore alla poetessa Louise Colet. Guardare in alto e aspirare a qualcosa di più grande, nella vita come nel calcio, non è soltanto un azzardo. Nel caso dei vincenti è il punto di partenza., il tecnico che ha fatto dell’ambizione un’esigenza e del suo essere esigente lo strumento per alzare l’asticella delle ambizioni, da mesi chiede attaccanti e ali. Ha capito, senza accontentarsi della solidità di una difesa spesso impenetrabile, che in quel reparto si decidono partite e stagioni.

Ali - nel calcio attaccanti esterni - sono quello di cui la Roma avrebbe bisogno per compiere il salto di qualità offensivo. Non di soli centravanti è fatta una squadra, dopotutto. In particolar modo una che ha praticamente l’intero reparto in uscita: i prestiti Bailey e Ferguson non hanno convinto, Dovbyk può essere ceduto al miglior offerente e Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono a scadenza di contratto. Così Zirkzee e Raspadori seguono un percorso, tortuoso però forse in discesa, «ma non ci sono solo loro come obiettivi» ha ammesso di recente il ds Massara. Che nelle ultime settimane si sarebbe mosso sotto traccia per altri due calciatori con ruoli e caratteristiche diverse da quelle di prima punta: Andreas Schjelderup e Federico Chiesa, entrambi ideali per il 3-4-2-1 gasperiniano. Il primo, norvegese classe 2004, non sta trovando molto spazio con il Benfica di Mourinho, eppure è considerato uno dei talenti più puri della generazione d’oro del calcio scandinavo. Di piede destro, preferisce partire da sinistra per accentrarsi e puntare avversari e porta: ha dribbling, tiro e anche una discreta visione di gioco, ma soprattutto ha dalla propria parte la carta d’identità e i costi contenuti. Nonostante il forcing del Besiktas, la Roma sarebbe l’opzione prioritaria di Schjelderup, che in giallorosso approderebbe in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 12 milioni. Lo scorso novembre, suo malgrado, il norvegese è finito al centro di una brutta storia: il Tribunale di Copenaghen lo ha condannato a 14 giorni di carcere per la diffusione di un video sessualmente esplicito raffigurante minorenni. Un caso in divenire che ovviamente influisce su ogni trattativa.