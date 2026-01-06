Gasperini e la tensione sul mercato della Roma: perché non ha parlato dopo Lecce, tutti i motivi

LECCE - Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e in piena emergenza, la Roma di Gian Piero Gasperini si è rialzata a Lecce dove ha trovato la vittoria. Un 2-0 firmato da Ferguson e Dovbyk (che poi si è infortunato), i due attaccanti che finora hanno deluso e che i giallorossi stanno provando a sosituire sul mercato di gennaio per accontentare il tecnico che nel frattempo, dopo la partita al 'Via del mare', non si è presentato davanti ai cronisti per le consuete interviste e per la conferenza stampa.