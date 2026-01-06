Gasperini e la tensione sul mercato della Roma: perché non ha parlato dopo Lecce, tutti i motivi
LECCE - Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e in piena emergenza, la Roma di Gian Piero Gasperini si è rialzata a Lecce dove ha trovato la vittoria. Un 2-0 firmato da Ferguson e Dovbyk (che poi si è infortunato), i due attaccanti che finora hanno deluso e che i giallorossi stanno provando a sosituire sul mercato di gennaio per accontentare il tecnico che nel frattempo, dopo la partita al 'Via del mare', non si è presentato davanti ai cronisti per le consuete interviste e per la conferenza stampa.
Roma, Gasperini in silenzio dopo Lecce: c'entra il mercato
Il motivo è legato al nervosismo causato proprio dal mercato di gennaio, che ancora non ha portato in giallorosso i giocatori richiesti da Gasperini, a cominciare da Raspadori e Zirkzee. Il tecnico, felice per una vittoria che consente alla Roma di conservare il quarto posto in classifica, ha preferito evitare i microfoni delle tv dopo la partita per non alzare ulteriormente la temperatura di una situazione di tensione legata, appunto, alle vicende di mercato. Un mercato che vede la Roma (e il ds Massara) in difficoltà nel centrare i colpi richiesti dall'allenatore.