Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gasperini e la tensione sul mercato della Roma: perché non ha parlato dopo Lecce, tutti i motivi

Il tecnico, che aspetta rinforzi in attacco e novità su Raspadori e Zirkzee, è rimasto in silenzio al termine della partita di campionato vinta in Puglia: i dettagli
2 min
TagsRomaGasperiniCalciomercato

LECCE - Dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e in piena emergenza, la Roma di Gian Piero Gasperini si è rialzata a Lecce dove ha trovato la vittoria. Un 2-0 firmato da Ferguson e Dovbyk (che poi si è infortunato), i due attaccanti che finora hanno deluso e che i giallorossi stanno provando a sosituire sul mercato di gennaio per accontentare il tecnico che nel frattempo, dopo la partita al 'Via del mare', non si è presentato davanti ai cronisti per le consuete interviste e per la conferenza stampa.

Lecce-Roma 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Roma, Gasperini in silenzio dopo Lecce: c'entra il mercato

Il motivo è legato al nervosismo causato proprio dal mercato di gennaio, che ancora non ha portato in giallorosso i giocatori richiesti da Gasperini, a cominciare da Raspadori e Zirkzee. Il tecnico, felice per una vittoria che consente alla Roma di conservare il quarto posto in classifica, ha preferito evitare i microfoni delle tv dopo la partita per non alzare ulteriormente la temperatura di una situazione di tensione legata, appunto, alle vicende di mercato. Un mercato che vede la Roma (e il ds Massara) in difficoltà nel centrare i colpi richiesti dall'allenatore.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

La Roma vince a LecceDovbyk, gol e infortunio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS