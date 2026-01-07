Roma, perché Gasperini non è felice e perché i gol di Ferguson e Dovbyk non devono ingannare nessuno

Il calcio è materia strana, talvolta incomprensibile. Prendete la Roma, ad esempio. Sta cercando da una vita un centravanti (meglio due, comunque) che possa farle passare il mal di gol, non è ancora riuscita a portarlo a Trigoria ma nell’attesa va a giocare a Lecce in formazione di estrema emergenza (una Primavera un po’ cresciuta…) e torna nella Capitale con una vittoria grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, gli attaccanti p