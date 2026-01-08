Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Oggi Real-Atletico per la Supercoppa spagnola: la scelta di Simeone su Raspadori

Match importante a Jeddah che vale la finalissima. Il giocatore piace alla Roma e il futuro resta da scoprire
Andrea De Pauli
2 min
A poco più di cento giorni dalla sonora manita rifilata dall’Atletico al Real nel primo derby di Liga, blancos e colchoneros torna ad affrontarsi con in palio la finalissima della Supercoppa di Spagna. "Vogliamo giocare una partita del tutto diversa", l’auspicio di Xabi Alonso. "Abbiamo ben presente quello che non ha funzionato lo scorso settembre e cercheremo di correggerlo. Mi aspetto una gara molto equilibrata". L’allenatore basco si presenta alla stracittadina mediorientale senza Alexander-Arnold, Militao e, soprattutto, senza Mbappé, rimasto a Madrid con un ginocchio malconcio. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci il canterano Gonzalo, reduce dalla pregevole tripletta al Betis. "Contiamo di recuperare Kylian il più presto possibile, ma ora preferisco pensare esclusivamente a conquistare la finale. Per importanza, sarà anche il quarto trofeo della stagione, ma è quello che stiamo disputando ora, quindi ha la priorità assoluta".

Le ultime lato Atletico Madrid

Defezioni pesanti anche per il concittadino Diego Pablo Simeone, che oltre agli annunciati Lenglet e Nico Gonzalez, dovrà fare a meno anche del fondamentale Pablo Barrios. "Non sta ancora bene, magari sarà pronto per domenica. Al suo posto giocherà uno tra Marcos Llorente, Gallagher o Cardoso". Il Cholo dovrebbe scommettere, in avanti, su Julian Alvarez e Sorloth, con Griezmann e Raspadori pronti a entrare a gara in corso. 

 

 

