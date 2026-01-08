Dovbyk è ancora un caso per la Roma: ennesima lesione, con vista cessione?
L’infortunio non scongiura la cessione. La Roma considera ancora Dovbyk in uscita, a patto di trovare un club disponibile a spendere 25 milioni, cifra necessaria a evitare una minusvalenza. L’ennesimo stop, semmai, può diventare un ostacolo dal punto di vista delle tempistiche: è necessario infatti che il calciatore - lui vorrebbe restare - rientri in fretta, così da essere appetibile entro fine mese.
Il futuro di Dovbyk
Nei giorni scorsi i suoi agenti lo hanno proposto al Napoli. Nel frattempo, Ferguson può approfittare del vuoto offensivo per ritagliarsi uno spazio maggiore. L’irlandese ha segnato due gol nelle ultime tre di campionato e il fatto che il suo cartellino non è di proprietà della Roma potrebbe addirittura agevolarlo: interrompere un prestito, infatti, è cosa assai complessa per ragioni economiche e di opportunità.