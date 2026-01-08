Raspadori e la Roma sempre più vicini: ecco come Massara ha convinto il giocatore. E domani parla Gasperini

ROMA - La Roma e Raspadori sono sempre più vicini . In casa giallorossa cresce la fiducia per la riuscita dell'affare, con l'ultima offerta fatta al giocatore che è piaciuta molto. Mentre è ormai trovato da tempo l'accordo con l'Atletico Madrid (prestito a 2,5 milioni, riscatto fissato a 19), il ds Massara è vicinissimo ad ottenere il ' sì ' definitivo dall'ex Napoli.

Raspadori, Massara incontra la famiglia e gli agenti

Massara si è spostato tra Milano e Bologna per incontrare gli agenti e i familiari del giocatore, convincendolo sull'offerta della Roma. Nello specifico, il ds ha parlato con la famiglia ed ha ottenuto più garanzie sul riscatto dal possibile prestito: Raspadori non vuole continuare a fare l’uomo con il pacco in mano ed è pronto a ritrovare maggior continuità con i giallorossi. Si respira ottimismo sul trasferimento, ma con l'Atletico Madrid e lo stesso Raspadori in Arabia per la Supercoppa non si può ancora passare ai fatti.

Raspadori-Roma, domani Gasperini in conferenza stampa

Con Raspadori sempre più vicino a diventare il nuovo rinforzo per l'attacco giallorosso, cresce l'attesa dei tifosi per la conferenza stampa di Gasperini di domani, venerdì 9 gennaio. Il tecnico parlerà alle 13:30, alla vigilia della sfida all'Olimpico contro il Sassuolo di Grosso. Inevitabili domande sul mercato e sull'arrivo di Raspadori, specialmente dopo il silenzio stampa dopo la sfida contro il Lecce.