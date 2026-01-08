Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Raspadori e la Roma sempre più vicini: ecco come Massara ha convinto il giocatore. E domani parla Gasperini

Il ds ha incontrato gli agenti e i familiari dell'ex Napoli: cresce l'ottimismo sull'affare dopo l'ultima offerta, attesa per le parole del tecnico giallorosso
3 min
TagsRomaraspadoriatletico madrid

ROMA - La Roma e Raspadori sono sempre più vicini. In casa giallorossa cresce la fiducia per la riuscita dell'affare, con l'ultima offerta fatta al giocatore che è piaciuta molto. Mentre è ormai trovato da tempo l'accordo con l'Atletico Madrid (prestito a 2,5 milioni, riscatto fissato a 19), il ds Massara è vicinissimo ad ottenere il '' definitivo dall'ex Napoli.

Raspadori, Massara incontra la famiglia e gli agenti

Massara si è spostato tra Milano e Bologna per incontrare gli agenti e i familiari del giocatore, convincendolo sull'offerta della Roma. Nello specifico, il ds ha parlato con la famiglia ed ha ottenuto più garanzie sul riscatto dal possibile prestito: Raspadori non vuole continuare a fare l’uomo con il pacco in mano ed è pronto a ritrovare maggior continuità con i giallorossi. Si respira ottimismo sul trasferimento, ma con l'Atletico Madrid e lo stesso Raspadori in Arabia per la Supercoppa non si può ancora passare ai fatti.

Raspadori-Roma, domani Gasperini in conferenza stampa

Con Raspadori sempre più vicino a diventare il nuovo rinforzo per l'attacco giallorosso, cresce l'attesa dei tifosi per la conferenza stampa di Gasperini di domani, venerdì 9 gennaio. Il tecnico parlerà alle 13:30, alla vigilia della sfida all'Olimpico contro il Sassuolo di Grosso. Inevitabili domande sul mercato e sull'arrivo di Raspadori, specialmente dopo il silenzio stampa dopo la sfida contro il Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Florenzi, tutta la verità sulla RomaRoma, quando torna Dovbyk

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS