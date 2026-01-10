Roma, affondo per Dragusin: c’è un piano per chiudere in poco tempo

ROMA - Il mercato non dorme mai, ma a volte ruggisce. E il ruggito che arriva da Londra ha un’eco fortissima nella Capitale: la Roma fa sul serio per Radu Dragusin . Non è solo un’idea, è un vero affondo. Il difensore romeno, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Juventus e Genoa, è il prescelto per alzare il muro giallorosso. E la notizia che fa sorridere i tifosi è una sola: il giocatore ha già dato il suo gradimento. Dragusin vuole la Roma , vuole tornare protagonista in Serie A e lasciarsi alle spalle le nebbie inglesi e un lungo infortunio. La strategia della società è chiara, quasi chirurgica. Nelle prossime ore i telefoni tra Trigoria e il quartier generale degli Spurs diventeranno incandescenti.

Il piano della Roma per Dragusin

La Roma ha fretta e vuole chiudere, ma serve la formula giusta per convincere gli inglesi. Il piano? Un prestito con obbligo di riscatto, ma con una clausola che sa di sfida: l’acquisto definitivo scatterà solo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Una scommessa su se stessi e sul giocatore: se la Roma vola in Europa, Dragusin diventa un pilastro del futuro. A gettare benzina sul fuoco dell’entusiasmo ci ha pensato Florin Manea, l’agente del difensore, che ha rotto gli indugi parlando al portale rumeno Digisport. Parole che sanno di apertura totale, pur nel rispetto di una trattativa complessa. «La cifra per il trasferimento è più alta di 15 milioni di euro, ma tutto è possibile», ha tuonato il procuratore direttamente da Londra. Manea non si nasconde e conferma l’assalto giallorosso: «Siamo in trattativa. C’è un club estero ma c’è anche la Roma. Ho sentito che ha inviato qualcosa al club. Deve prima raggiungere un accordo con il Tottenham, poi parlerò con la società giallorossa. Stiamo aspettando, siamo qui e vedremo nei prossimi giorni». È una corsa contro il tempo e contro la concorrenza estera, ma la volontà del giocatore potrebbe essere l’ago della bilancia.