Massara: "Raspadori, ecco quando risponderà". E su Robinio Vaz e Zirkzee...

Roma, gli aggiornamenti di Massara su Raspadori

Ore decisive sono ad esempio per Raspadori dell'Atletico Madrid: "Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi - ha detto lo stesso Massara ai microfoni di 'Dazn' prima del match contro gli emiliani -. Domani? È plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro tutto lo scenario". Così invece sul suo rapporto con Gasperini e con i Friedkin: "La società? Siamo allineati, certamente. È sempre bello quando la proprietà viene a Roma, ma il confronto è quotidiano, la vicinanza è continua. Abbiamo un unico obiettivo di far crescere questa squadra e questa società. Gasperini? C'è un confronto costante che fa parte del nostro mestiere".

Le parole su Robinio Vaz, Zirkzee e Ferguson

Il direttore sportivo della Roma ha parlato poi di altri possibili obiettivi di questo mercato di gennaio: "Robinio Vaz? Un grande talento, ma in questo momento è improbabile: non credo il Marsiglia se ne voglia privare in questo momento. E poi nel caso ci sarebbe una concorrenza agguerritissima. Zirkzee? Lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, con il cambio di allenatore non vogliono avere movimenti. Mi appare assai improbabile che cambino idea". Chiusura su Ferguson, dato per possibile partente: "È qui e ci dà una grande mano, la sua crescita è costante, siamo contenti e felici di vederlo in campo stasera. Vedremo come andrà avanti".