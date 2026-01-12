Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Robinio Vaz a un passo dalla Roma: cosa manca per chiudere la trattativa

Giallorossi vicini al giovane talento francese del Marsiglia: sul tavolo due nodi da sciogliere per arrivare alla fatidica fumata bianca
2 min
TagsRobinio VazRomaCalciomercato

Robinio Vaz è a un passo dalla Roma. Si lavora per definire la formula dell'operazione col Marsiglia: affare sulla base di 25 milioni di euro bonus inclusi. Il club giallorosso è impegnato nel raggiungimento dell'accordo sullo stipendio dell'attaccante e sulle commissioni da corrispondere agli agenti del giovane talento francese.

Chi è Robinio Vaz, attaccante del Marsiglia vicino alla Roma

Robinio Vaz, che compirà diciannove anni il prossimo 17 febbraio, ha finora totalizzato 22 presenze e realizzato 4 gol con la maglia dell'OM. Roberto De Zerbi lo ha fatto esordire in Ligue 1 a 17 anni 11 mesi 02 giorni, il 19 gennaio 2025, in occasione del match interno con lo Strasburgo (1-1). Con De Zerbi, Robinio Vaz ha debuttato anche in Champions League, a 18 anni 08 mesi 05 giorni, lo scorso 22 ottobre, in Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1. Punta centrale, alta un metro e ottacinque centimetri, Robinio Vaz è nel giro della nazionale Under 20 della Francia.

