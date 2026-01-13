Corriere dello Sport.it
Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live

Calciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live

Le ultime notizie sugli affari giallorossi: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsRomaCalciomercato
Aggiorna

Il mercato della Roma entra nel vivo. E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

11:40

Atletico Madrid, Raspadori rimosso dai convocati

Raspadori è stato rimosso dai convocati dell'Atletico Madrid per la gara di stasera contro il Deportivo la Corna in Coppa del Re.

11:29

L'Atletico Madrid piomba su Malen

Secondo alcune indiscrezioni l'Atletico Madrid starebbe lavorando per arrivare a Malen per sostituire Raspadori (passato all'Atalanta) e battere la concorrenza italiana di Roma e Napoli.

11:15

Robinio Vaz in arrivo

Robinio Vaz potrebbe arrivare già nella giornata di oggi a Roma. L’accordo tra con il Marsiglia, sulla base di 25 milioni di euro, è infatti in cassaforte: LEGGI QUI!

11:01

Vaz non convocato dal Marsiglia

Vaz non è stato convocato da De Zerbi per la sfida fdi Coppa di Francia contro il Bayeux.

10:43

Raspadori ha scelto: niente Roma, andrà all'Atalanta

L'attaccante sta per lasciare l'Atletico Madrid per iniziare una nuova avventura alla corte di Palladino: i dettagli, LEGGI QUI!

10:24

Roma, dopo Robinio Vaz è vicino anche Malen

Il ds prova a dare altri rinforzi a Gasperini: l’olandese dell’Aston Villa potrebbe presto essere il prossimo colpo, LEGGI QUI!

10:10

Dragusin spinge per la Roma: l’idea per chiudere con il Tottenham

Il difensore rumeno, ex di Genoa e Juve, può diventare giallorosso nei prossimi giorni: tutti i dettagli, LEGGI QUI

Roma

 

Tutte le news di Calciomercato Roma

