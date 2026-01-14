Roma, è fatta per Malen: arriva in serata nella capitale. Tutto sull’offerta finale all’Aston Villa
La Roma chiude per Donyell Malen: sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso e l'Aston Villa hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 25. Il diritto diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e se il giocatore avrà giocato un certo numero di partite. A Gasperini il giocatore piace da sempre, la Roma per bruciare la concorrenza e portarlo quanto prima a Trigoria ha deciso di fare un’offerta secca, con soldi garantiti. Si sta studiando la formula precisa, ma in ogni caso il giocatore arriverà a titolo definitivo ed è atteso già in serata nella capitale (sbarco alle ore 21 all'aeroporto di Ciampino) per svolgere poi le visite mediche di rito. L’idea è di portarlo già a Torino domenica.
Roma su Fortini della Fiorentina
La Roma sta spingendo anche per Fortini, terzino sinistro della Fiorentina. Visto che non si parla di rinnovo a Firenze (scade nel 2027), Massara vorrebbe portare il ragazzo in prestito con obbligo di riscatto già garantito. Si lavora per chiudere a breve e la trattativa è slegata al futuro di Baldanzi per cui c’è in pole il Genoa di De Rossi.