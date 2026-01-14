La Roma chiude per Donyell Malen: sarà un giocatore della Roma. Il club giallorosso e l'Aston Villa hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 25. Il diritto diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e se il giocatore avrà giocato un certo numero di partite. A Gasperini il giocatore piace da sempre, la Roma per bruciare la concorrenza e portarlo quanto prima a Trigoria ha deciso di fare un’offerta secca, con soldi garantiti. Si sta studiando la formula precisa, ma in ogni caso il giocatore arriverà a titolo definitivo ed è atteso già in serata nella capitale (sbarco alle ore 21 all'aeroporto di Ciampino) per svolgere poi le visite mediche di rito. L’idea è di portarlo già a Torino domenica.