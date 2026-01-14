Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Malen è arrivato a Roma: eccolo a Ciampino insieme ai tifosi giallorossi

Dopo Robinio Vaz, sbarca nella Capitale anche l'attaccante olandese dell'Aston Villa: tutti i dettagli dell'operazione di mercato
3 min
TagsmalenAston VillaRoma

Già i primi autografi e selfie insieme agli oltre 50 tifosi giallorossi presenti all'aeroporto di Ciampino. Dopo Robinio Vaz arriva in giallorosso anche Donyell Malen. Si è fatto attendere il secondo innesto per la squadra di Gasperini in questa sessione invernale di calciomercato, sbarcato nello scalo romano quasi con un'ora di ritardo, invece delle 21 previste. Due nuovi attaccanti preziosi in rosa, pronti a sostituire gli infortunati Dovbyk e Ferguson, per cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera contro il Torino. Per domani sono previste quindi le visite mediche e poi la firma, con la speranza di sentire anche il suo primo "Forza Roma". 

Malen, le cifre della trattativa tra Roma e Aston Villa

Il club di Trigoria sborserà all'Aston Villa hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto condizionato a 25 milioni con una formula a titolo definitivo. Il diritto diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions e se il giocatore avrà giocato un certo numero di partite. L'olandese era sbarcato a Birmingham proprio un anno fa dal Borussia Dortmund per 25 milioni, collezionando da allora 46 presenze con 10 gol e due assist, mentre con la maglia del club inglese inglese ha realizzato 7 gol in tutte le competizioni. Battuta dunque la concorrenza dell'Atletico Madrid, che aveva pensato a Donyell per sostituire Raspadori, ormai praticamente un nuovo innesto dell'Atalanta di Palladino, visto che oggi ha svolto le visite mediche a Zingonia.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

