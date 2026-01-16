La Roma non si ferma: contatti per Fortini e Dragusin

Robinio, Malen e adesso il resto. Perché il mercato della Roma non si ferma, non può fermarsi, se l’obiettivo è restare agganciati al treno Champions e non perdere terreno rispetto alle rivali. Due colpi davanti hanno acceso l’entusiasmo e cambiato l’inerzia, ma a Trigoria sanno bene che la coperta è ancora corta. E Massara sta lavorando su più tavoli per completare un mosaico che ha mostrato crepe evidenti. La priorità adesso è chiara: difesa ed esterno sinistro. I numeri e le prestazioni parlano da soli. Senza i centrali titolari, il reparto arretrato ha ballato, ha sofferto, ha pagato a caro prezzo ogni distrazione. E a sinistra l’emergenza è diventata quotidianità: Wesley adattato fuori ruolo , le difficoltà di Tsimikas, l’assenza forzata di Angeliño.

Le scelte in difesa

Il nome in cima alla lista per la difesa resta quello di Radu Dragusin. Un profilo che convince tutti: età giusta, 24 anni a febbraio, struttura, personalità, conoscenza del calcio italiano e un dettaglio tutt’altro che secondario, quello legato alla lista Uefa grazie alla formazione nel vivaio della Juventus. La Roma ci crede e continua a trattare su due binari paralleli: con il giocatore per l’accordo economico, con il Tottenham per la formula. Qui sta il nodo. Dragusin vuole certezze, vuole sentirsi un pilastro e non una scommessa: sì al prestito, ma solo con obbligo di riscatto praticamente automatico, una formalità legata magari alla prima presenza in giallorosso. Il costo è noto: 25 milioni per il cartellino, tre milioni netti più bonus per l’ingaggio. Una trattativa complessa, con il Lipsia di mezzo e le lusinghe di Klopp al ragazzo, che impone a Massara di tenere aperte anche piste alternative per non restare scoperto.

La fascia

Parallelamente si lavora sull’altra urgenza, la fascia sinistra. Qui il nome caldo è quello di Niccolò Fortini. I contatti con la Fiorentina proseguono, tra resistenze e riflessioni. La viola non vorrebbe privarsi del ragazzo, ma il rinnovo fermo e il contratto in scadenza nel 2027 obbligano a fare i conti con la realtà. La Roma osserva, insiste, propone: affare da 15-18 milioni, senza contropartite tecniche, dopo aver accantonato l’idea Baldanzi. Gasp lo apprezza, lo considera una pedina utile subito ma soprattutto un investimento sul futuro. E questo, a Trigoria, pesa.

Il dossier Zirkzee

E poi c’è l’attacco, il reparto che non smette mai di regalare colpi di scena. Dovbyk resta sul mercato, con il Fenerbahce e altri club ancora in contatto. Se l’uscita dovesse concretizzarsi, allora la Roma sarebbe pronta a riaprire con decisione il dossier Zirkzee. Per ora tutto è in standby, ma non è una pista morta. Anzi. Il giocatore vuole la Roma, i dialoghi tra Massara e l’entourage sono continui, mentre lo United riflette sul da farsi.