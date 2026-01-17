Zirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma

Joshua Zirkzee salta il derby di Manchester. L'attaccante olandese non è stato neanche inserito in panchina dallo United per la partita di Old Trafford contro il Manchester City di Guardiola. L'ex Bologna era stato fatto entrare a partita in corso dall'allenatore a interim Darren Fletcher per le partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Michael Carrick, il nuovo allenatore dello United fino alla fine della stagione, ha deciso di mandarlo in tribuna per il suo (secondo) esordio sulla panchina dei Red Devils, facendo una sorta di assist alla Roma.