Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Zirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma© EPA

Zirkzee neanche in panchina nel derby di Manchester: un altro indizio di mercato per la Roma

L'attaccante, obiettivo dei giallorossi, aveva saltato la prima seduta di allenamento con il nuovo allenatore Michael Carrick
2 min
TagszirkzeeManchester UnitedManchester City

Joshua Zirkzee salta il derby di Manchester. L'attaccante olandese non è stato neanche inserito in panchina dallo United per la partita di Old Trafford contro il Manchester City di Guardiola. L'ex Bologna era stato fatto entrare a partita in corso dall'allenatore a interim Darren Fletcher per le partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Michael Carrick, il nuovo allenatore dello United fino alla fine della stagione, ha deciso di mandarlo in tribuna per il suo (secondo) esordio sulla panchina dei Red Devils, facendo una sorta di assist alla Roma.

Carrick manda Zirkzee in tribuna: la decisione per il derby di Manchester

Il nome di Zirkzee continua a rimbalzare da settimane nell'ambiente Roma come possibile rinforzo per il reparto offensivo. L'attaccante aveva saltato la prima sessione di allenamento agli ordini del nuovo allenatore e aveva messo un like sui social alla presentazione del compagno di nazionale Malen alla Roma. I giallorossi continuano a monitorare la sua situazione con attenzione, visto anche l'infortunio di Dovbyk che lo costringerà a operarsi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Roma

Da non perdere

Zirkzee non si allena con lo UnitedDovbyk si deve operare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS